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بنكيران ينتقد شذوذ رئيس وزراء فرنسا وزواجه بوزير الخارجية: “ما هذه المصيبة؟!” (فيديو)

بقلم
غابرييل أتال

وطن – انتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، مثلية رئيس وزراء فرنسا “غابرييل أتال” ووزير الخارجية المرتبط به ستيفان سيجورنيه، بعد زيارة أجراها الأخير للمغرب.

وخلال الدورة العادية للمجلس الجهوي لحزبه لجهة طنجة تطوان الحسيمة، عبر “بنكيران” عن استيائه من مثلية رئيس الحكومة الفرنسية غابرييل أتال الذي يتولى منصبه، منذ 9 يناير الماضي.

ما هذه المصيبة؟

وأعرب السياسي المغربي عن استغرابه من إعلان غابرييل أتال علناً مثليته الجنسية وقال: “لم أكن أتخيل أن فرنسا ستسير فيها الأمور بهذه السرعة، لدرجة أن لديهم رئيس حكومة يفتخر بأنه مثلي جنسيا ومتزوج بوزير الخارجية.. ما هذه المصيبة”.

وأضاف بنكيران: “فرنسا دولة ديغول وميتران وجاك شيراك، كيف يحدث هذا؟ ماذا وقع في العالم؟ ويفتخر بذلك أمام البرلمان، كيف يشعر أي فرنسي عادي عندما يذهب رئيس الحكومة لدولة ما، سيقول يعلم الله ماذا سيفعل هناك، أو ماذا سيفعلون به”.

وتأتي تصريحات بنكيران عشية الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني إلى الرباط.

تصريحات فرنسية عن قضية الصحراء

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن وزير الخارجية الفرنسي قوله إن بلاده تدرك جيدا أن قضية الصحراء وجودية للمغرب والمغاربة، مؤكدا أن الرباط ستجد دائما فرنسا إلى جانبها في هذه القضية.

وفي مؤتمر صحافي مشترك للوزير الفرنسي مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قال ستيفان سيجورنيه إن “فرنسا تدعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء الذي تقدم به المغرب” معتبرا أن هذا الموقف ليس وليد اللحظة، بل منذ بداية خطة المغرب.

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غابرييل أتال

بنكيران ينتقد شذوذ رئيس وزراء فرنسا وزواجه بوزير الخارجية: “ما هذه المصيبة؟!” (فيديو)

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