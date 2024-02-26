المغربي سفيان أمرابط خارج أسوار مانشستر يونايتد الصيف المقبل

وطن- أفادت تقارير صحفية بريطانية، بأن النجم المغربي الدولي سفيان أمرابط، سيعود إلى صفوف ناديه السابق فيورنتينا الإيطالي، بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الصيف المقبل.

وقالت صحيفة ” ذا صن” البريطانية، بأن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ليس لديه أي نية لصرف أموال إضافية لنادي فيورنتينا من أجل التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، وبالتالي اللاعب سيعود إلى فريقه السابق مع نهاية فترة إعارته نهاية الموسم الجاري.

سفيان أمرابط خارج مانشستر يونايتد

وفي ذات السياق، ذكر موقع إكسبريس البريطاني، بأن مدرب نادي مانشستر يونايتد الهولندي إريك تين هاغ، يواصل تجاهله للاعب المغربي أمرابط بعدم الاعتماد عليه في مباريات الفريق، وهو ما يدفع إدارة النادي لعدم تفعيل بند شراء اللاعب من نادي فيورنتينا.

🚨🇲🇦 قرر مانشستر يونايتد عدم تفعيل خيار الشراء في عقد سفيان أمرابط وسيعود إلى فيورنتينا في نهاية الموسم. كانت صفقة إعارة لمدة موسم واحد بتكلفة 9 ملايين يورو، مع خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو، و5 ملايين يورو أخرى حوافز.@samuelluckhurst pic.twitter.com/qO2dOwAG6y — Transfer Mercato (@transfermerkato) February 26, 2024

وأضاف الموقع، ” الإدارة تسعى للبحث عن بديل للاعب المغربي أمرابط، حيث من المتوقع أن تتعاقد مع روس باركلي لاعب لوتون تاون”.

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سفيان أمرابط والدوري السعودي

ولم يشارك المغربي سفيان أمرابط سوى في 13 مباراة منذ انتقاله إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد مع بداية هذا الموسم، أي بمعدل 615 دقيقة خاضها اللاعب كبديل في المباريات مع الشياطين الحمر الإنجليزي.

🚨Sky Sports

إريك تن هاج لم يعد يرغب في التعاقد مع سفيان أمرابط بشكل دائم! 👋❌ لن يقوم مانشستر يونايتد بتفعيل خيار الشراء في الصيف. https://t.co/1wtlOgld0i pic.twitter.com/sJFL3j9IEy — Gate of Sport (@sport4allsport) December 29, 2023

وكانت تقارير سعودية قد تحدثت في وقت سابق، عن اهتمام العديد من الأندية في الدوري السعودي روشن للتعاقد مع المغربي الدولي سفيان أمرابط، على خطى أخيه الذي لعب مع نادي النصر السعودي قبل ذهابه للدوري اليوناني.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 برصيد 44 نقطة، كما وبفارق كبير عن ليفربول صاحب الصدارة برصيد 60 نقطة لهذا الموسم.