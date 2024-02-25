“يُسجل أهدافه بالحظ”.. نجم نيجيريا السابق يُهاجم صلاح بهذا التصريح!

وطن- شن النجم النيجيري المعتزل ياكوبو أيغبيني، هجوماً على النجم المصري الدولي محمد صلاح الهداف التاريخي لنادي ليفربول الإنجليزي.

وهاجم النيجيري ياكوبو أيغبيني المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، خلال مقابلة صحفية مع موقع “Talk SPORT“، قائلاً: ” صلاح ليس قريباً حتى من أفضل اللاعبين الأفارقة الذين سبق لهم أن لعبوا في الدوري الإنجليزي”. وفق قوله.

صلاح ليس لاعب من الطراز العالمي

وختم حديثه ياكوبو، ” صلاح ليس بلاعب من الطراز العالمي في رأيي، إنه لا يجيد التعامل مع الكرة، ويسجل أغلب أهدافه نتيجة الحظ”.

كما ولم يختار نجم نيجيريا السابق ياكوبو، محمد صلاح ضمن اختياراته للاعبين الأفارقة الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وصف ساديو ماني كأعظم اللاعبين الأفارقة في تاريخ الدوري الممتاز.

كأس الرابطة الإنجليزية

وانتقل المصري محمد صلاح إلى صفوف نادي ليفربول في صيف عام 2017، حيث ساهم اللاعب في تتويج مع الفريق بالعديد من الألقاب على الصعيد المحلي والقاري لعل أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

كما ووصل عدد الأهداف صلاح المسجلة مع نادي ليفربول منذ قدومه إلى فريق الريدز، نحو 205 هدفاً في أقل من 7 سنوات مع النادي في مختلف المسابقات.

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وكان آخر الألقاب التي توج بها محمد صلاح لقب كأس الرابطة الإنجليزية، رغم عدم مشاركة اللاعب للمباراة النهائية بسبب الإصابة.

كما وتوج فريق ليفربول ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، الأحد، للمرة العاشرة في تاريخه والسابعة تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، بفوزه على تشيلسي في المباراة النهائية بهدف نظيف في الوقت الإضافي القاتل من توقيع القائد الهولندي فان ديك.

يذكر بأن عقد المصري محمد صلاح ساري المفعول مع نادي ليفربول حتى صيف عام 2025، رغم الأنباء التي تتحدث عن احتمالية رحيله عن صفوف النادي مع نهاية الموسم الحالي.