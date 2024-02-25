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“والدهم السعودي” .. هل تعمد إيلون ماسك إهانة السعودية وولي العهد؟

بقلم
إيلون ماسك

وطن – سخر الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، من شركة “لوسد موتورز” للسيارات الكهربائية عبر الإشارة لدعمها من قبل السعودية وأن هذا هو السبب الوحيد وراء استمرارها.

وجاء تعليق إيلون ماسك رداً على تغريدة رجل الأعمال Sawyer Merritt التي تحدث فيها عن إعلان شركة Lucid Motors، نتائج أرباحها التي خالفت التوقعات من خلال خسائر كبيرة.

و”لوسِد موتورز المتحدة” المعروفة سابقًا باسم آتيفيا هي شركة سيارات أمريكية متخصصة في السيارات الكهربائية. تأسست عام 2007، ومقرها في نيوآرك في كاليفورنيا.

إيلون ماسك يسخر من لوسد موتورز

وذكر ساوير ميريت أن الشركة تتوقع إنتاج 9000 مركبة فقط في عام 2024. ليعلق إيلون ماسك على ذلك بشكل جريء قائلاً: “والدهم السعودي هو الشيء الوحيد الذي يبقيهم على قيد الحياة”.

وأثار تعليق ماسك ضجة واسعة من الرواد ومنهم السياسي السعودي عمر بن عبدالعزيز الذي علق قائلاً: “لم تصل السعودية لهذا المستوى من الإهانات في تاريخها”.

وتفاعل الرواد بشكل واسع مع تعليق ماسك فمنهم من كتب: “ايلون ماسك ما اهان الا نفسه يجاكر بشركه منافسه خصوصا انها عملت لها مصنع داخل السعودية”.

وكتب إبراهيم الحمادي: “نفذ لهم كل شي بن شولوم اليوم سابقا مبس باقي يهدم لهم الكعبه وتقوم الساعه ونتخارج”.

بين لوسد موتورز وتسلا

وعلق عبدالله صيام أيضاً: “الصندوق السيادي السعودي باع ٨.٢ مليون سهم في تيسلا (٥٪) سنة ٢٠١٩ ، واستثمر في لوسيد. البيع ضيع ربح يقدر بأكثر من ٧ مليار دولار. لوسيد فقدت حوالي ٩٠٪ من قيمتها في نفس الفترة”.

والشهر الماضي أكد الملياردير إيلون ماسك أنه يسعى لشراء حصة أكبر من أسهم شركة “تسلا“، ليعيد إحياء الجدل حول رغبته في استعادة السيطرة على الشركة.

وكان ماسك قد باع حصة ضخمة من أسهمه في الشركة، المختصة بصناعة السيارات الكهربائية قبل أقل من عامين، ليشتري منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر) سابقا.

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