“والدهم السعودي” .. هل تعمد إيلون ماسك إهانة السعودية وولي العهد؟

وطن – سخر الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، من شركة “لوسد موتورز” للسيارات الكهربائية عبر الإشارة لدعمها من قبل السعودية وأن هذا هو السبب الوحيد وراء استمرارها.

وجاء تعليق إيلون ماسك رداً على تغريدة رجل الأعمال Sawyer Merritt التي تحدث فيها عن إعلان شركة Lucid Motors، نتائج أرباحها التي خالفت التوقعات من خلال خسائر كبيرة.

و”لوسِد موتورز المتحدة” المعروفة سابقًا باسم آتيفيا هي شركة سيارات أمريكية متخصصة في السيارات الكهربائية. تأسست عام 2007، ومقرها في نيوآرك في كاليفورنيا.

Their Saudi sugar daddy is the only thing keeping them alive — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2024

إيلون ماسك يسخر من لوسد موتورز

وذكر ساوير ميريت أن الشركة تتوقع إنتاج 9000 مركبة فقط في عام 2024. ليعلق إيلون ماسك على ذلك بشكل جريء قائلاً: “والدهم السعودي هو الشيء الوحيد الذي يبقيهم على قيد الحياة”.

لم تصل السعودية لهذا المستوى من الإهانات في تاريخها. https://t.co/9i5ofjgBGp — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) February 24, 2024

وأثار تعليق ماسك ضجة واسعة من الرواد ومنهم السياسي السعودي عمر بن عبدالعزيز الذي علق قائلاً: “لم تصل السعودية لهذا المستوى من الإهانات في تاريخها”.

ايلون ماسك مااهان الانفسه

يجاكر بشركه منافسه

خصوصا انها عملت لها مصنع داخل السعوديه — Fofo (@ghaadeee) February 25, 2024

وتفاعل الرواد بشكل واسع مع تعليق ماسك فمنهم من كتب: “ايلون ماسك ما اهان الا نفسه يجاكر بشركه منافسه خصوصا انها عملت لها مصنع داخل السعودية”.

نفذ لهم كل شي بن شولوم اليوم سابقا مبس باقي يهدم لهم الكعبه وتقوم الساعه ونتخارج — ابراهيم الحمادي🇾🇪🇾🇪 (@ebraheem202090) February 24, 2024

وكتب إبراهيم الحمادي: “نفذ لهم كل شي بن شولوم اليوم سابقا مبس باقي يهدم لهم الكعبه وتقوم الساعه ونتخارج”.

بين لوسد موتورز وتسلا

وعلق عبدالله صيام أيضاً: “الصندوق السيادي السعودي باع ٨.٢ مليون سهم في تيسلا (٥٪) سنة ٢٠١٩ ، واستثمر في لوسيد. البيع ضيع ربح يقدر بأكثر من ٧ مليار دولار. لوسيد فقدت حوالي ٩٠٪ من قيمتها في نفس الفترة”.

والشهر الماضي أكد الملياردير إيلون ماسك أنه يسعى لشراء حصة أكبر من أسهم شركة “تسلا“، ليعيد إحياء الجدل حول رغبته في استعادة السيطرة على الشركة.

وكان ماسك قد باع حصة ضخمة من أسهمه في الشركة، المختصة بصناعة السيارات الكهربائية قبل أقل من عامين، ليشتري منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر) سابقا.