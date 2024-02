“والدهم السعودي” .. هل تعمد إيلون ماسك إهانة السعودية وولي العهد؟

وطن – سخر الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، من شركة “لوسد موتورز” للسيارات الكهربائية عبر الإشارة لدعمها من قبل السعودية وأن هذا هو السبب الوحيد وراء استمرارها.

وجاء تعليق إيلون ماسك رداً على تغريدة رجل الأعمال Sawyer Merritt التي تحدث فيها عن إعلان شركة Lucid Motors، نتائج أرباحها التي خالفت التوقعات من خلال خسائر كبيرة.

و”لوسِد موتورز المتحدة” المعروفة سابقًا باسم آتيفيا هي شركة سيارات أمريكية متخصصة في السيارات الكهربائية. تأسست عام 2007، ومقرها في نيوآرك في كاليفورنيا.

Their Saudi sugar daddy is the only thing keeping them alive

