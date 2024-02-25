ندى الحوت تكشف تفاصيل صادمة عن منعها من تقديم برنامجها على تلفزيون لبنان بسبب حجابها

وطن – أثيرت حالة من الجدل، في أعقاب كشْف الإعلامية اللبنانية ندى الحوت، التي تعمل في تلفزيون لبنان الرسمي منذ أكثر من 20 عامًا، أنه تم منعها من الظهور على الشاشة التلفزيون بسبب حجابها.

وقال ندى الحوت، إنها كانت تقدم برنامج “اقتصادنا مع ندى الحوت” على شاشة تلفزيون لبنان الذي تستضيف فيه محللين اقتصاديين وتجري تحقيقات حول مواضيع اقتصادية مختلفة.

وأضافت في مقابلة خاصة مع “وكالة أنباء تركيا”: “بعد أن أكرمني الله بارتداء الحجاب، طلبت إدارة تلفزيون لبنان مني إجراء المقابلات مع الضيوف خارج الاستديو بدلاً من داخل الاستديو، بحجة أن هذا عرف يمنع ظهور المذيعة بالشعائر الدينية”.

إعلامية لبنانية: تم منعي من الظهور على شاشة تلفزيون لبنان بسبب حجابي (مقابلة)

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التفاصيل: https://t.co/rYpVVuQD7S — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) February 24, 2024

وأكدت أنها لم تجد أي قانون يمنع ظهور المحجبة على شاشة التلفزيون، مشيرة إلى أنها تعرضت لحملة من التهميش بعد ارتدائها الحجاب.

وتابعت: “تم استبدالي بشخص آخر يقوم بتقديم التقارير التي أعدها مع الضيوف خارج الاستديو، لتحقيق شرط عدم ظهوري محجبة، كما تم تغيير عنوان البرنامج من (اقتصادنا مع ندى الحوت) إلى (اقتصادنا) فقط، ووضع (إعداد وإشراف) بدلاً من (إعداد وتقديم)، وهنا تحولت مهنتي كإعلامية إلى معدة برامج لا مقدمة برنامج”.

وأشارت الحوت إلى أنها تحضر حاليا إلى عملها (في مقر تلفزيون لبنان في بيروت) لتطبيق ساعات العمل فقط، معتبرة ما يحدث ضدها بأنه نوع من التدمير والتهميش لإعلامية قامت بتقديم نشرات الأخبار في حرب تموز/يوليو 2006، وغيرها من الأزمات التي عصفت في لبنان، كما قالت.

وتساءلت: “هل تتم مكافأتي بهذا الأسلوب؟ لبنان بلد الانفتاح على الثقافات المتعددة، فهل أصبح حجابي عائقًا أمام ممارستي لمهنتي الصحفية والإعلامية!”.

وأكدت أن قرار المنع من الظهور على الشاشة كان شفهيًا ولا يوجد أي قانون يمنعها من ممارسة مهنتها، وتابعت “قضيتي أصبحت رأيًا عامًا في لبنان وتناولتها خطب الجمعة في بعض المساجد”.

جدل واسع

أثارت هذه الواقعة حالة واسعة من الجدل، وسط غضب واسع من الخطوة التي أقدم عليها التلفزيون اللبناني.

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قال الحقوقي اللبناني طارق شندب: “منع المذيعة ندى الحوت من تقديم برنامجها التلفزيوني بسبب حجابها.. ندى مذيعة تعمل في تلفزيون لبنان الرسمي منذ ٢٥ سنة .. ندى تحجبت منذ شهر فمنعت من تقديم برنامجها التلفزيوني الأسبوعي”.

وأضاف: “هذا التصرف غير القانوني تجاه مذيعة بسبب حجابها يدل على مستوى الاستهتار بالشعائر الدينية التي كفلها الدستور اللبناني ! من يحمي المحجبات في الوظائف الرسمية ؟ علما بأن هنالك مدارس وجامعات لبنانية ترفض وجود معلمات وطلبة محجبات ثم يحدثونك عن لبنان الحضارة والحريات”.

#لبنان

منع المذيعة #ندى_الحوت من تقديم برنامجها التلفزيوني بسبب حجابها ، ندى مذيعة تعمل في تلفزيون لبنان الرسمي منذ ٢٥ سنة . ندى تحجبت منذ شهر فمنعت من تقديم برنامجها التلفزيوني الأسبوعي ، هذا التصرف غير القانوني اتجاه مذيعة بسبب حجابها يدل على مستوى الاستهتار بالشعائر الدينية… pic.twitter.com/3UskkewP5A — د.المحامي طارق شندبTarek Chindeb (@tarekchindeb) February 23, 2024

وكتب الصحفي قدامة خالد: “تلفزيون لبنان الرسمي الذي من المفترض أن يكون لجميع الشعب بمسلميه ومسيحيه وغيرهم يمنع المذيعة ندى الحوت من تقديم برنامجها التلفزيوني بسبب حجابها.. قرار مخزِ ومعيب. هل يمنع التلفزيون اللبناني الرسمي أي مذيعة أخرى لو فكرت أن تلبس قصير؟!”.

تلفزيون لبنان الرسمي الذي من المفترض أن يكون لجميع الشعب بمسلميه ومسيحيه وغيرهم يمنع المذيعة #ندى_الحوت من تقديم برنامجها التلفزيوني بسبب حجابها.

قرار مخزِ ومعيب

هل يمنع التلفزيون اللبناني الرسمي أي مذيعة أخرى لو فكرت أن تلبس قصير؟! https://t.co/9Q5F08KqfT — قدامة خالد- Qudama khaled (@qudama_khaled) February 25, 2024

بدوره، قال الشيخ أحمد القصص إن منع الإعلامية ندى الحوت من تقديم برنامجها بسبب حجابها يعكس مستوى الاستهتار والتعصب في التلفزيون الرسمي، موضحا أن الحجاب أصبح تهمة لكل من يرتديه، وسخر من الرؤية التي تعتبر الحجاب عائقا.