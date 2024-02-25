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ليفربول يُتوج بكأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي للمرة العاشرة في تاريخه (شاهد)

بقلم
احتفال ليفربول

وطن- تُوج فريق ليفربول ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، للمرة العاشرة في تاريخه، بفوزه على نظيره تشيلسي بهدف نظيف دون مقابل في الوقت القاتل.

وسجل هدف التتويج باللقب السابع تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، الهولندي  فيرجيل فان ديك صخرة دفاع الريدز عند الدقيقة ال118.

تتويج ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية للمرة العاشرة

وكان ليفربول الأكثر تسديداً واستحواذاً طيلة مجريات دقائق المباراة النهائية أمام منافسه تشيلسي في اللقاء الذي جمع كلا الفريقين على ملعب (ويمبلي)، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه المرمى إلى 11 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 54%.

فيما وصلت عدد تسديدات تشيلسي إلى 9 تسديدات، كما وبلغت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 46% في المباراة.

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تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ولعب المدرب الألماني يورغن كلوب المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، أمام تشيلسي، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

دفاع الريدز: فان ديك، أندرو روبرتسون، إبرهيما كوناتي، برادلي.

خط الوسط: ماك اليستير، واتارو إيندو، ريان جرافنبرخ.

مركز الهجوم: هارفي إليوت، كودي جاكبو، لويس دياز.

ليفربول
احتفال لاعبو ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية

وغاب عن المباراة النهائية النجم المصري الدولي محمد صلاح، هداف نادي ليفربول التاريخي بسبب الإصابة.

وسيلتقي فريق ليفربول بعد تتويجه ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي، في المباراة القادمة أمام ساوثهامبتون، الأربعاء، في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

المدرب كلوب
مدرب ليفربول يورغن كلوب

يذكر بأن فريق ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، برصيد 60 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن حامل اللقب مانشستر سيتي برصيد 59 نقطة للموسم الجاري.

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احتفال ليفربول

ليفربول يُتوج بكأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي للمرة العاشرة في تاريخه (شاهد)

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