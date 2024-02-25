ليفربول يُتوج بكأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي للمرة العاشرة في تاريخه (شاهد)

وطن- تُوج فريق ليفربول ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، للمرة العاشرة في تاريخه، بفوزه على نظيره تشيلسي بهدف نظيف دون مقابل في الوقت القاتل.

وسجل هدف التتويج باللقب السابع تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، الهولندي فيرجيل فان ديك صخرة دفاع الريدز عند الدقيقة ال118.

تتويج ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية للمرة العاشرة

وكان ليفربول الأكثر تسديداً واستحواذاً طيلة مجريات دقائق المباراة النهائية أمام منافسه تشيلسي في اللقاء الذي جمع كلا الفريقين على ملعب (ويمبلي)، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه المرمى إلى 11 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 54%.

لحظة تتويج ليفربول بـ كأس الرابطه❤️ pic.twitter.com/7ycoqjxrOk — salman (@sutf_) February 25, 2024

فيما وصلت عدد تسديدات تشيلسي إلى 9 تسديدات، كما وبلغت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 46% في المباراة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 فيرجيل فان دايك يسجل هدف الفوز في الوقت الحاسم هدف مؤكد ولن يلغى الآن ليفربول 1-0 تشيلسي

pic.twitter.com/zdcO0l8dle — عمرو (@bt3) February 25, 2024

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تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ولعب المدرب الألماني يورغن كلوب المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، أمام تشيلسي، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

دفاع الريدز: فان ديك، أندرو روبرتسون، إبرهيما كوناتي، برادلي.

ما فيها نوم الليلة 🕺😁pic.twitter.com/8jTnXdC5Cc — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 25, 2024

خط الوسط: ماك اليستير، واتارو إيندو، ريان جرافنبرخ.

مركز الهجوم: هارفي إليوت، كودي جاكبو، لويس دياز.

وغاب عن المباراة النهائية النجم المصري الدولي محمد صلاح، هداف نادي ليفربول التاريخي بسبب الإصابة.

Liverpool fans serenade Jurgen Klopp and his squad with a spine tingling rendition of club anthem "You’ll Never Walk Alone"#CarabaoCupFinal #LFC pic.twitter.com/DsKst6n9Gp — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 25, 2024

وسيلتقي فريق ليفربول بعد تتويجه ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي، في المباراة القادمة أمام ساوثهامبتون، الأربعاء، في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

يذكر بأن فريق ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، برصيد 60 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن حامل اللقب مانشستر سيتي برصيد 59 نقطة للموسم الجاري.