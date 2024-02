ليفربول يُتوج بكأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي للمرة العاشرة في تاريخه (شاهد)

وطن- تُوج فريق ليفربول ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، للمرة العاشرة في تاريخه، بفوزه على نظيره تشيلسي بهدف نظيف دون مقابل في الوقت القاتل.

وسجل هدف التتويج باللقب السابع تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، الهولندي فيرجيل فان ديك صخرة دفاع الريدز عند الدقيقة ال118.

وكان ليفربول الأكثر تسديداً واستحواذاً طيلة مجريات دقائق المباراة النهائية أمام منافسه تشيلسي في اللقاء الذي جمع كلا الفريقين على ملعب (ويمبلي)، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه المرمى إلى 11 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 54%.

فيما وصلت عدد تسديدات تشيلسي إلى 9 تسديدات، كما وبلغت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 46% في المباراة.

ولعب المدرب الألماني يورغن كلوب المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، أمام تشيلسي، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

دفاع الريدز: فان ديك، أندرو روبرتسون، إبرهيما كوناتي، برادلي.

خط الوسط: ماك اليستير، واتارو إيندو، ريان جرافنبرخ.

مركز الهجوم: هارفي إليوت، كودي جاكبو، لويس دياز.

وغاب عن المباراة النهائية النجم المصري الدولي محمد صلاح، هداف نادي ليفربول التاريخي بسبب الإصابة.

