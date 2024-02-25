قصة أول إسرائيلية قد تدخل السجن بعد رفضها الخدمة العسكرية تعاطفًا مع غزة

وطن – نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية، تقريرًا عن “صوفيا أور” ( 18 عاما)، التي من المرجح أن تكون أول امرأة إسرائيلية تدخل السجن لرفضها الخدمة العسكرية تعاطفًا مع غزة.

ففي منزلها الواقع في الطابق الثامن من برج سكني في شمال إسرائيل، تملأ صوفيا أور حقيبة ظهرها الجيش بكتاب كلمات متقاطعة وملابس داخلية سوداء ومشغل أقراص مضغوطة صغير الحجم.

لكن على عكس آلاف المراهقين الإسرائيليين الذين استعدوا للانضمام إلى الجيش منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، فإن الحقيبة التي تحزمها في بلدة برديس حنا-كركور مخصصة للسجن، حسب “التايمز“.

ومن المرجح أن تصبح أور يوم الأحد أول امرأة منذ بداية حرب غزة يتم سجنها لرفضها الخدمة العسكرية بسبب معتقداتها السياسية.

وبعد أن تحدثت أور، 18 عامًا، علنًا عن نواياها، تلقت تهديدات بالقتل والاغتصاب. وقد وصفها أصدقاؤها بأنها “يهودية كارهة لذاتها” وخائنة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنها ساذجة وناكرة للجميل.

أمضت والدتها، سيغول، السنوات الثلاث الماضية وهي تحاول عبثًا إقناعها بتغيير رأيها، لكن أور لم يردعها ذلك.

وقالت: “لم أعتقد قط أنني سألتحق بالجيش، حتى عندما كنت صغيرة جدًا.. هناك شعور بأنك تريد خدمة بلدك وحماية بلدك، لكنني اعتقدت أن هناك طرقًا أخرى لمساعدة الأشخاص من حولي. أعتقد أنه من الخطأ أخذ الأطفال وتحويلهم إلى جنود وعدم ترك أي خيار لهم فيه”.

لقد كانت الخدمة العسكرية الإجبارية منذ فترة طويلة حجر الزاوية في المجتمع الإسرائيلي، كما يعتقد معظم أصدقاء أور. لقد شعر العديد من معاصريهم بدافع إضافي للقتال بعد 7 أكتوبر.

ويعتقد أكثر من نصف الإسرائيليين أن استمرار الحرب على غزة هو أفضل وسيلة لاستعادة الأسرى، وفقا لاستطلاع أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي ونشر في شهر يناير.

وفي غضون الأسبوعين الأولين بعد 7 أكتوبر، تطوع 2000 إسرائيلي متشدد، والذين تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية لأسباب دينية، للتجنيد.

وبالإضافة إلى خدمتها الإلزامية لمدة عامين، قامت بالتسجيل لمدة أربع سنوات إضافية في الجيش، لكنها ممزقة بين مشاعرها حول الصراع وحياتها المهنية. وقالت إن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يحصلون في كثير من الأحيان على رواتب أعلى من أولئك الذين لا يخدمون.

وقالت: “أعرف أشخاصاً أنهوا للتو الخدمة العسكرية ويحصلون على زيادة في الراتب لأنهم كانوا في الجيش”.

فظائع في غزة

لكنها أيضًا لديها تحفظات بشأن الحرب على غزة، التي استشهد فيها أكثر من 29 ألف فلسطيني. وقالت الأمم المتحدة إن الأغلبية كانوا من النساء والأطفال.

وأضافت: “لقد حدثت أشياء فظيعة للناس في بلدي، لكن أشياء فظيعة تحدث أيضًا في غزة، وأشعر بالأسف من أجل الجميع.. كان من الأسهل بالنسبة لي أن أذهب إلى الجيش للقيام بهذه المهمة.. لا أعرف إذا كنت أريد أن أصدق ذلك أم أنه صحيح، لكنني أعتقد أن العمل الذي أقوم به لا يسبب أي ضرر – فهو يحمي جنودنا”.

اختبارات عقلية وجسدية

يبدأ الإسرائيليون أولاً اختبارات عقلية وجسدية لتقييم مدى لياقة الشباب للخدمة العسكرية في سن 16 عامًا. ويأتي الاستدعاء في سن 18 عامًا. ويُطلب من كل من الرجال والنساء إكمال الخدمة العسكرية – عامين وثمانية أشهر للرجال، واثنان للنساء – بالرغم من ذلك وقد طلب الجيش من جنوده الخدمة لفترة طويلة بسبب الحرب. ومن غير القانوني الرفض على أساس الاعتراض السياسي.

والغالبية العظمى من الشباب البالغين من العمر 18 عامًا الذين يتجنبون التجنيد يفعلون ذلك عن طريق الحصول على إعفاء أو تأجيل، عادةً لأسباب طبية أو دينية، خاصة داخل المجتمع اليهودي الأرثوذكسي المتطرف.

ويتم استدعاء المجندين إلى قاعدة التجنيد تل هشومير في رمات غان، تل أبيب. وإذا رفض أحد، يتم تقديمه إلى جلسة تأديبية وغالبًا ما يتم إرساله إلى السجن.

اقرأ أيضا:

وبمجرد إطلاق سراحه، يُطلب منه الحضور مرة أخرى؛ وإذا رفض مرة أخرى، يتم الحكم عليه مرة أخرى. وتستمر هذه الدورة حتى تعلن وحدة التجنيد في الجيش، ميتاف، في نهاية المطاف أن المواطن غير صالح للخدمة، وعندها يتم منحه إعفاء.

ويتراوح متوسط عقوبة الرافضين خلال زمن الحرب بين 90 و120 يومًا. وفي الشهرين التاليين لبدء حرب غزة، تم تجنيد 60 في المائة من الرجال و40 في المائة من النساء الذين تلقوا التجنيد، وفقا للموقع الإخباري الإسرائيلي والا نيوز. وبالمقارنة، من بين 144 ألف شاب يبلغ من العمر 18 عامًا مؤهلين للخدمة في عام 2020، انضم 47% منهم.

لا ينشر جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل روتيني بيانات ديموغرافية كاملة حول التجنيد أو الإعفاءات.

اتخذت أور قرارًا بالرفض، بدلاً من طلب الإعفاء، قبل الحرب، ولا تعتقد أن الانضمام إلى الجيش سيحل الصراع، وقالت: “لقد أصبح قراري سياسياً عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري عندما بدأت أسأل نفسي إذا ذهبت وخدمت لمدة عامين تقريباً في الجيش، فمن وماذا أخدم فعلياً؟، سأذهب وأخدم في دائرة لا نهاية لها من سفك الدماء، وذلك ليس شيئًا أردت القيام به”.

وتابعت: “عائلتي المباشرة داعمة للغاية وأنا محظوظة للغاية لأنه لا يتمتع الجميع بذلك. ولهذا لا يستطيع كل من يريد الرفض، لأنه قد يفقد عائلته وأصدقائه”.

وتابعت: “من بعض أصدقائي وعائلتي، غالبًا ما يتم وصفي بالساذجة أو الجاحدة. ساذجة لأنه يمكننا تحقيق السلام مع الفلسطينيين، وناكرة للجميل لأن جميع أصدقائي يذهبون إلى الجيش ويحمونني، وأنا هنا لا أحمي شعبي وبلدي”.

عقوبة غير معروفة

ومن غير الواضح ما هي عقوبة أور. وحكم على تال ميتنيك، الذي أصبح في ديسمبر أول مراهق إسرائيلي يتم سجنه لرفضه الخدمة العسكرية منذ 7 أكتوبر، بالسجن لمدة 30 يوما. وسيحضر ميتنيك إلى مركز التجنيد للمرة الثالثة يوم الأحد بعد أن قضى 60 يومًا في السجن بسبب عقوبتين.