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جيش الاحتلال يسحق معلبات غذائية بينما الفلسطينيون يموتون جياعا (شاهد)

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جندي إسرائيلي يهرس المعلبات والطعام في غزة

وطن – في الوقت الذي يعيش فيه سكان قطاع غزة مأساة مؤلمة مع انتشار المجاعة وصولًا إلى تسجيل حالات وفاة جراء الجوع أو سوء التغذية، أقدم أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على عمل استفزازي.

وخصّص الجندي الإسرائيلي حسابا على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف نشر لقطات مصورة من عمليات دهس معلبات غذائية في غزة، بينما يموت الفلسطينيون جياعا في القطاع.

وأظهرت إحدى هذه اللقطات، آلية عسكرية إسرائيلية وهي تدهس أغذية على الأرض في أحد شوارع غزة.

وهذا المشهد الاستفزازي واحد من مشاهد عديدة ينشرها الجندي الإسرائيلي، حسبما ظهر على حسابه على “تيك توك” حيث أظهر مشاهد عدة لسحق المعلبات الغذائية.

ويعاني أهالي قطاع غزة، مجاعة مرعبة في ظل استمرار الحرب على القطاع بجانب الحصار المدقع المفروض عليه.

2.2 مليون شخص على شفا المجاعة

وسبق أن أفاد برنامج الغذاء العالمي، بأنّ فرقه أبلغت عن “مستويات غير مسبوقة من اليأس”، بينما حذّرت الأمم المتحدة من أن 2.2 مليون شخص باتوا على شفا المجاعة.

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وحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن النقص المقلق في الغذاء وتزايد سوء التغذية والأمراض، قد يؤديان إلى “انفجار” في وفيات الأطفال في غزة.

تجويع غزة
2.2 مليون شخص على شفا المجاعة في غزة

ويعاني واحد من كل 6 أطفال دون الثانية من العمر في غزّة من سوء التغذية الحاد، وفق تقديرات لمنظمة اليونيسيف نُشرت في فبراير/شباط الجاري.

وفي محاولة لسدّ جوعهم، اعتاد سكان قطاع غزة على تناول بقايا الذرة الفاسدة والأعلاف الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك البشري وحتى أوراق الشجر.

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