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بند مثير في عقد مبابي مع ريال مدريد.. تعرف عليه

بقلم
كيليان مبابي

وطن- كشف تقرير فرنسي عن بند مثير في عقد كيليان مبابي مع ريال مدريد، المتوقع انضمامه إلى صفوف النادي الملكي الصيف المقبل.

وأفاد موقع “Foot Mercato” الفرنسي، عن وجود بند مثير داخل عقد توقيع اللاعب كيليان مبابي مع نادي ريال مدريد بما يخص التتويج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب على مستوى العالم.

بند مثير في عقد مبابي مع ريال مدريد

وتابع التقرير، ” مبابي سيحصل على مكافأة مالية إضافية تقدر ب15 مليون يورو من إدارة النادي الملكي، في حال تمكن من تحقيق الفوز بالكرة الذهبية مع  ريال مدريد”.

وكان النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما، آخر اللاعبين المستفيدين من هذا البند بعد نجاحه في التتويج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب عام 2022، حيث تحصل على مكافأة مالية تقدر بمليون يورو.

مبابي
كيليان مبابي

ولم ينجح كيليان مبابي رغم ترشيحه لتلك الجائزة مع نجوم آخرين بالتتويج بالكرة الذهبية، على الرغم من المستوى الرائع الذي يقدمه اللاعب مع نادي باريس سان جيرمان على المستوى الفردي.

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واحتل الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، المركز الثالث في تصنيف جائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته العام الماضي، الذي توج بتلك الجائزة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تتويجه بطلاً لكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين.

كما ووفق التسريبات التي نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية في وقت سابق، سيلتقي مبابي راتب 15 مليون يورو سنوياً، بالإضافة إلى 150 مليون يورو سيحصل عليها اللاعب كمكافأة للتوقيع مع النادي ستدفع على مراحل.

الفرنسي مبابي
كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان

وأشارت الصحيفة، بأن كيليان مبابي قد وقع مع نادي ريال مدريد لمدة خمس سنوات، أي حتى صيف عام 2029.

يشار إلى أن كيليان مبابي قد أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعد الموافقة على بند لتجديد عقده مع نادي العاصمة حتى عام 2025، مما يتيح للاعب بالرحيل مع نهاية الموسم لأي نادٍ بالمجان.

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