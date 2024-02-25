“الفنان السعودي” محمد هنيدي يثير حفيظة المصريين.. MBC تسببت له بأزمة (شاهد)

وطن – تصدر الفنان الكوميدي محمد هنيدي التريند ومحركات البحث في مصر، بعد ظهوره في مقابلة مع قناة “إم بي سي” السعودية خلال نشرتها الفنية، وقد دون في شريط العناوين “الفنان السعودي محمد هنيدي” يقدم مسرحية “رمضان ميوزيكال سكول”.

وتم تداول صورة الشاشة على نطاق واسع وسط حالة استنكار شديدة أبداها البعض لتسمية هنيدي بـ”الفنان السعودي”.

حصرياً . . . المذيع السعودي عمرو أديب

يستضيف الفنان السعودي محمد هنيدي 😂 pic.twitter.com/uaZbGmGutR — صاحب السعادة (@Happiness_owner) February 25, 2024

وكان محمد هنيدي قد حصل على الجنسية وجواز السفر السعودي في يناير الماضي، وأعلن عن ذلك عبر منشور على حسابه بمنصة “إكس”

ولكن ما أثار الاستياء هو محاولة الاستحواذ التي تقوم بها وسائل إعلام السعودية مثلما استحوذت على الفن والرياضة.

الفنان "السعودي" محمد هنيدي، حضرتك منين في السعودية؟

_ من طنطا المكرمة 😆🤣 pic.twitter.com/1bJGaPzyo3 — MARIAM NABIL (@MariamNabil8) February 25, 2024

وأثار هذا الموقف ردود أفعال متابينة من المصريين تجاه السعودية وهنيدي.

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء: “اشغلوا الشعب المصري عن رفح وعن رأس الحكمة بموضوع تافه “محمد هنيدي”، لذلك نحن شعوب مهزلة ومضحكة وعاطفية”.

اشغلوا الشعب #المصري عن #رفح وعن #راس_الحكمه بموضوع تافه #محمد_هنيدي

لذلك نحن شعوب مهزلة ومضحكه وعاطفية — خيميائي في السابق (@nahr58228677) February 25, 2024

وعقب “محمد علي باشا” بنبرة ساخرة: “جاهز توصيل دلفري من أمازون جدة”.

وقال عاطف بتندر: “الجدير بالذكر أن الفنان السعودي محمد بن هنيدي ، أشهر أفلامه هو “سعودي في الجامعه الامريكيه ، وهمام في امستردام ، وسوق الرياض العظيم”.

وعقبت سلمى في ذات السياق: “محمد هنيدي المنضم للسعودية مؤخراً هل هو بصفقة أو شراكة أو استحواذ”.

وسخر صاحب حساب “الخفاش الأبيض” من هنيدي مسلسلاً نسبه بطريقة تهكمية “محمد ابن هنيدي ابن مهيدي ال هنداني يرجع اصله الى عشيرة الهندان وموطنها في الصمان”.

وأضاف: “كان جده مهيدي ابن هنداني مشخصاتي لايغيب عن مجلس الوالي حنيظلة ابن ضحكان والي الصمان .وكان يسامر الوالي ويضاحكه كل ليلة”.

وعلق آخر: “احنا ليه معندناش فنانين مصريين كوميدي أمثال الفنان السعودي محمد هنيدي”.

وقال مغرد: “هيا السعوديه لسه هتصنع فن ، هما اشتروه وريحوا دماغهم الفنان السعودي محمد بن هنيدي”.

رمضان ميوزيكال

يذكر أن محمد هنيدي ليس المصري الوحيد الذي حصل على الجنسية السعودية، حيث سبقه الإعلامي عمرو أديب، والمايسترو وليد الفايد.

وكانت آخر أعمال محمد هنيدي على شاشة السينما فيلم “مرعي البريمو” وشاركه البطولة غادة عادل والفيلم من إخراج سعيد حامد. بينما يقدم هذه الأيام مسرحيته الجديدة وهي بعنوان “رمضان ميوزيكال سكول”.

التي يعود هنيدي فيها لأداء دور الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة بعد سنوات من الغياب وعودته إلى إدارة المدرسة، وهناك يواجه عدة مواقف كوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء أمورهم.

وكان الحساب الرسمي لفعاليات موسم الرياض على “إنستغرام“، نشر الملصق الدعائي الخاص بالمسرحية، كاشفاً عن تفاصيل مسرحية “ميوزيكال سكول”، حيث سيتم عرضها على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي، بمدينة الرياض، بدءاً من 24 فبراير الحالي.