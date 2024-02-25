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السديس “من إمام إلى رجل مخابرات” .. هدد من يرفع العلم الفلسطيني بالحرم المكي! (فيديو)

بقلم
السديس "من إمام إلى رجل مخابرات" .. هدد من يرفع العلم الفلسطيني بالحرم المكي

وطن – هدد إمام و خطيب المسجد الحرام عبدالرحمن السديس بالاعتقال كل من يرفع العلم الفلسطيني بالحرم المكي بلهجة أشبه بما يفعله مسؤولو المخابرات ورجال الأمن.

وقال السديس في تصريحات له على هامش ندوة في يوم التأسيس في السعودية: “لا شعار في الحرمين الشريفين إلا شعار التوحيد.. أنتم أتيتم للعبادة وليس لرفع الشعارات والهتافات”.

وأضاف بنبرة وصفها متابعون بأنها مسيئة له ولمنصبه ودوره كداعية لا كرجل مخابرات: “لا تأخذكم العاطفة برفع الهتافات، رجال الأمن بالمرصاد لكل من يرفع شعارات سياسية في الحرمين الشريفين”.

وأردف إمام وخطيب محمد بن سلمان متابعاً تهديداته: “أمن الحرمين الشريفين خط أحمر لا يمكن المساس به، وهو مكان للعبادة وليس للشعارات السياسية”.

“إمام برتبة رجل مخابرات”

كما استمر بنبرته السيئة تجاه من يتعاطفون مع قضية غزة والأقصى: “أنتم يا زوار بيت الله أتيتم للعباد، عليكم بالدعاء، ولا تأخذكم الحماسة، ولا تنصرفوا لغير العبادة”.

وكان مقطع مصور انتشر في منصات التواصل أظهر رجل أمن يقوم بانتزاع علم فلسطين من معتمرة رفعته أمام الكعبة المشرفة وأشيعت أنباء عن قيام السلطات السعودية باعتقال المرأة.

وليست المرة الأولى التي يدعو فيها السديس للصمت عن جرائم غزة. إذ كان قد ذكر أنه “ينبغي على المسلمين الرجوع إلى ولي الأمر وعلمائهم في هذه المواقف (تأييد ودعم القضية الفلسطينية) وعدم الخوض فيما ليس من حقهم الخوض فيه”.

وكانت أوساط سعودية معارضة كشفت في الأسابيع الماضية عن اعتقالات طالت معتمرين من داخل الحرم المكي في السعودية بسبب مناصرتهم فلسطين والتضامن مع قطاع غزة في ظل ما يتعرضون له من مجازر إسرائيلية.

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