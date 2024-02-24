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وثيقة مزعومة بخط يد يحيى السنوار ادعى الاحتلال عثوره عليها (شاهد)

بقلم
يحيى السنوار

وطن – زعم جيش الاحتلال، العثور على ورقة مكتوبة بخط اليد لقائد حركة المقاومة الإسلامية في غزة يحيى السنوار.

ونشر جيش الاحتلال الصورة المزعومة، والمكتوب عليها: “أنا غضبان من حسن نصر الله جدا جدا”، ومذيلة بتوقيع منسوب للسنوار ومؤرخة بتاريخ 20 فبراير 2024.

وادعى المراسل العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت” يويسي يهوشع، أن الوثيقة جرى العثور عليها خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واعتاد جيش الاحتلال أن يروج مزاعم عن يحيى السنوار في إطار الحرب النفسية ضمن حربه الشاملة على قطاع غزة.

شائعة هروب السنوار

وكانت تقارير عبرية وكذلك عربية، قد روجت مزاعم إسرائيلي تدعي أن السنوار فرّ أو هرب إلى مصر ومعه أسرى إسرائيليين أحياء.

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واستندت هذه التصريحات إلى ضابط الاستخبارات الإسرائيلي المتقاعد رافائيل جيروزالمي خلال مقابلة مع قناة “أي 24 نيوز” الإسرائيلية.

نفي للشائعة الإسرائيلية

إلا أن صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إنه لا توجد هناك معلومات استخباراتية تشير إلى هروب السنوار أو مقتله.

وفي الوقت نفسه، وتعليقًا على هذه الأخبار التي يروج لها الإعلام العبري، قال مصدر قيادي في حركة حماس، إن محاولات الاحتلال فبركة معلومات حول قيادة الحركة والقائد يحيى السنوار سخيفة.

كما رأى القيادي أن هدف هذه الروايات هو رفع معنويات جيش الاحتلال الإسرائيلي المهزوم “وكيانه المنهار”، مضيفًا ومؤكدًا أن السنوار ما زال يمارس مهامه قائدًا لـ”حماس”.

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