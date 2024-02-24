نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والتشكيلة المتوقعة

وطن- يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان، موعد مباراة ليفربول وتشيلسي، الأحد، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 على أرضية ملعب (ويمبلي).

وستنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية) ودول الخليج العربي.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والمغرب والجزائر، فستكون المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً.

معلق نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ومن المتوقع أن يعلق على المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، المعلق التونسي عصام الشوالي أو الجزائري حفيظ دراجي، عبر شبكة قنوات “إن بي سبورتس” الرياضية القطرية.

موعدنا الأحد مع نهائي #كأس_كاراباو في ويمبلي 🏆 pic.twitter.com/kHctoi9Lwu — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 22, 2024

كما وستبث وقائع أحداث المباراة النهائية بين ليفربول وتشيلسي، على قناة (beIN SPORTS 1)، بتردد على النايل سات 11013، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة شاهد بجودة عالية

تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول

وسيدخل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مباراة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام ليفربول، كما يلي:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

دفاع تشيلسي: مالو غوستو، أكسيل ديساسي، ليفي كولويل، بن تشيلويل.

A productive week at Cobham so far. 👌#CarabaoCupFinal… 🔜 pic.twitter.com/aKfaUh3P6l — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 23, 2024

خط الوسط: إينزو فرنانديز، كايسيدو، كونور غالاغير.

مركز الهجوم: رحيم سترلينغ، كول بالمر، نيكولاس جاكسون.

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تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي

وسيلعب المدرب يورغن كلوب المباراة القوية أمام تشيلسي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون.

دفاع ليفربول: جو غوميز، فان ديك، إبرهيما كوناتي، كونور برادلي.

خط الوسط: كورتيس جونز، ماك اليستير، دومينيك سوبو سلاي.

مركز الهجوم: لويس دياز، داروين نوينز، محمد صلاح.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتصدر فريق تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 60 نقطة، كما وبفارق كبير عن تشيلسي صاحب المركز العاشر برصيد 35 نقطة.