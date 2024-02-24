الرئيسية » رياضة » نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والتشكيلة المتوقعة

نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والتشكيلة المتوقعة

بقلم
مباراة ليفربول وتشيلسي

وطن- يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان، موعد مباراة ليفربول وتشيلسي، الأحد، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 على أرضية ملعب (ويمبلي).

وستنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية) ودول الخليج العربي.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والمغرب والجزائر، فستكون المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً.

معلق نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ومن المتوقع أن يعلق على المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، المعلق التونسي عصام الشوالي أو الجزائري حفيظ دراجي، عبر شبكة قنوات “إن بي سبورتس” الرياضية القطرية.

كما وستبث وقائع أحداث المباراة النهائية بين ليفربول وتشيلسي، على قناة (beIN SPORTS 1)، بتردد على النايل سات 11013، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة شاهد بجودة عالية
تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول

وسيدخل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مباراة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام ليفربول، كما يلي:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

دفاع تشيلسي: مالو غوستو، أكسيل ديساسي، ليفي كولويل، بن تشيلويل.

خط الوسط: إينزو فرنانديز، كايسيدو، كونور غالاغير.

مركز الهجوم: رحيم سترلينغ، كول بالمر، نيكولاس جاكسون.

اقرأ أيضاً: 
تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي

وسيلعب المدرب يورغن كلوب المباراة القوية أمام تشيلسي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون.

دفاع ليفربول: جو غوميز، فان ديك، إبرهيما كوناتي، كونور برادلي.

ليفربول
نجوم ليفربول الإنجليزي

خط الوسط: كورتيس جونز، ماك اليستير، دومينيك سوبو سلاي.

مركز الهجوم: لويس دياز، داروين نوينز، محمد صلاح.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتصدر فريق تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 60 نقطة، كما وبفارق كبير عن تشيلسي صاحب المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام

قد يعجبك أيضاً

نادي القاسم الرياضي

بسبب تقنية الـVAR.. نادي القاسم ينسحب من الدوري العراقي الممتاز (فيديو)

رسوب طلبة الطب في جامعة جنوب الوادي بمصر

ماذا تعرف عن “فضيحة” رسوب طلبة الطب في جامعة جنوب الوادي بمصر؟!

بعد ذبح حصان في غزة بسبب المجاعة .. عثمان الخميس يجيب: هل يجوز تناول لحوم الخيل؟!

بعد ذبح حصان في غزة بسبب المجاعة .. عثمان الخميس يجيب: هل يجوز تناول لحوم الخيل؟!

مباراة ليفربول وتشيلسي

نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والتشكيلة المتوقعة

بيانكا سينسوري زوجة كاني ويست

بيانكا سينسوري زوجة كاني ويست شبه عارية بإطلالة مثيرة للجدل! (صور)

منتخب إيرلندا

لاعبات منتخب إيرلندا للسيدات يدرن ظهورهن أثناء عزف النشيد الإسرائيلي تضامناً مع فلسطين (صور)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior