نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والتشكيلة المتوقعة

وطن- يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان، موعد مباراة ليفربول وتشيلسي، الأحد، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 على أرضية ملعب (ويمبلي).

وستنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية) ودول الخليج العربي.

وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والمغرب والجزائر، فستكون المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً.

ومن المتوقع أن يعلق على المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، المعلق التونسي عصام الشوالي أو الجزائري حفيظ دراجي، عبر شبكة قنوات “إن بي سبورتس” الرياضية القطرية.

كما وستبث وقائع أحداث المباراة النهائية بين ليفربول وتشيلسي، على قناة (beIN SPORTS 1)، بتردد على النايل سات 11013، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

وسيدخل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مباراة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام ليفربول، كما يلي:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

دفاع تشيلسي: مالو غوستو، أكسيل ديساسي، ليفي كولويل، بن تشيلويل.

