ماذا تعرف عن “فضيحة” رسوب طلبة الطب في جامعة جنوب الوادي بمصر؟!

وطن – أثيرت ضجة في مصر بعد انتشار نسبة النجاح للفرقة الأولى بكلية الطب في جامعة جنوب الوادي على منصات التواصل الاجتماعي التي أظهرت رسوبًا على غرار فضيحة جامعة سوهاج المصرية حول رسوب 75% من طلاب الفرقة نفسها.

وأظهرت الدرجات المتداولة، أن نسبة النجاح لا تتخطى الـ25 %. ما يعني رسوب 75% من الطلبة.

مصدر في جامعة جنوب الوادي يرد على “الفضيحة”

لكن وسائل إعلام مصرية نقلت عن مصدر مسئول بالكلية قوله إن ما تم تداوله خاطئ، وأن نسبة الرسوب 1 .56 % من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب في الفصل الدراسي الأول. ونسبة النجاح 43.99% وهذه النتيجة أعلى من العام الماضي.

وأضاف المصدر أن عدد الطلاب الناجحين 260 طالبًا من 591 من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب جامعة جنوب الوادي.

وأشار إلى أنه جاري مراجعة النتيجة مرة أخرى حاليًا. موضحًا أن الفرقة الثانية عدد الطلاب الناجحين بها 251 طالبًا من 464 بنسبة نجاح 54.9%.

رسوب 75% من طلبة أولى طب سوهاج

وشهدت مصر ضجةً مؤخرًا، بعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للسنة الأولى بكلية الطب البشري في جامعة سوهاج. إذ بلغت نسبة النجاح 25% فيما رسب 75% من الطلاب.

وقال رئيس الجامعة حسان النعماني، إن طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب أدوا الامتحانات إلكترونيًا في مركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة.

وأضاف أن هذه النتائج ليست نهائية وللطالب حق التقديم لأداء امتحانات الدور الثاني.

اللافت في هذا الأمر، أنه خلال العام الماضي، تكررت نفس الواقعة حيث رسب 229 طالباً بالفرقة الأولى بنفس الكلية.

ويفتح هذا الرسوب المستمر، الجدل المتعلق بعدم استحقاق الطلبة الراسبين دخول كلية الطب وعبورهم لإحدى كليات القمة بسبب عوامل أخرى مرتبطة بامتحانات الثانوية وما تشهده من غش.