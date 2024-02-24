قفزت من السيارة خوفا من الاغتصاب .. لغز حادث حبيبة الشماع كشفه الأمن المصري

وطن – بعد الضجة الواسعة التي أحدثتها أنباء حادث مروع وصادم تعرضت له فتاة مصرية تدعى “حبيبة الشماع” على يد سائق “أوبر” على طريق السويس، خرجت السلطات المصرية ـ ممثلة في وزارة الداخلية ـ بأول بيان رسمي عن الحادث كشف ملابساته وألغازه.

وكانت المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام نقلا عن أسرة حبيبة الشماع، تفيد بأن الفتاة المذكورة قفزت من السيارة التي كانت تستقلها على طريق السويس في طريقها للتجمع.

وذلك بعد خوفها من تحرش السائق بها الذي أظهر أفعالا غريبة أخافتها ـ وفق رواية أسرتها ـ، ما دفعها لفتح باب السيارة والقفز منها. ونتج عن ذلك إصابات خطيرة لها وتم نقلها للمستشفى.

القبض على سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة تدعى حبيبة الشماع، بطريق السويس، ما تسبب في إصابتها بنزيف داخلي وكسور، ونقلها للمستشفى فاقدة للوعي.

وعقب القبض عليه، قال المتهم، إنه لم يحاول اغتصابها، وأنه كان يقوم برش العطر داخل السيارة لتلطيف الأجواء.#الشرق_مصر#الشرق_للأخبار pic.twitter.com/b2PDV54OAa — الشرق للأخبار – مصر (@AsharqNewsEGY) February 24, 2024

الداخلية تكشف ملابسات حادث حبيبة الشماع

وفي أول رد رسمي بعض الضجة، كشف وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.

وكشف البيان الذي رصدته (وطن) أنه بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبال (السيدة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعى”لا يمكن استجوابها”.

شاهد عيان يروي ما حدث

وأفاد أحد شهود الواقعة مقيم بدائرة القسم بأنه حال سيره بطريق السويس بدائرة القسم، شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفي “كانت تستقلها” أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها “تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي”.

ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة خشية تحرشه بها. وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

اعترافات السائق

وأكدت وزارة الداخلية المصرية أنه تم تحديد وضبط السائق المذكور (له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة).

كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة #الشروق بمديرية أمن #القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبال (السيدة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة #التجمع_الأول) مصابة بجروح بالرأس… pic.twitter.com/uL3IrJd02F — وزارة الداخلية (@moiegy) February 24, 2024

وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجىء بقيام المذكورة بالقفز من السيارة، فقام بإستكمال سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفي انتظار نتائج التحقيق.

وكانت حبيبة الشماع، 24 سنة، مقيمة في منطقة التجمع، تعرضت لإصابة بجرح في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ. إثر إلقائها لنفسها من سيارة خلال سيرها على طريق السويس.

وتلقت الخدمات الأمنية المعينة في مستشفى الشروق إخطارًا بوصول المصابة إلى المستشفى، بعد إلقاء نفسها من سيارة خلال سيرها.

كما رصدت الأجهزة الأمنية استغاثة أقاربها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت والدتها في تصريحات لمواقع محلية، إن ابنتها حبيبة قفزت من سيارة أوبر خلال توجها إلى منطقه التجمع الخامس قبل محطه تحصيل الرسوم بطريق السويس.

متحدث أوبر يعلق

من ناحيته علق المتحدث الرسمي لشركة “أوبر Uber” على واقعة حبيبة الشماع. وأكد أن الشركة تشعر بحزن عميق إزاء الحادث وتتعاون مع سلطات التحقيق للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

وأضاف متحدث أوبر، في تصريحات صحفية أن الفريق المختص بالاستجابة للحوادث بالشركة على تواصل مع أسرة الراكبة.

وتابع: “أوبر تلتزم دائمًا بتوفير رحلات آمنة وموثوقة للركاب. وتحظر إرشادات مجتمع أوبر أي عنف أو سلوك غير لائق ويتم التعامل مع أي تصرف من هذا النوع بكل جدية.”