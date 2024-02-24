الرئيسية » رياضة » لاعبات منتخب إيرلندا للسيدات يدرن ظهورهن أثناء عزف النشيد الإسرائيلي تضامناً مع فلسطين (صور)

لاعبات منتخب إيرلندا للسيدات يدرن ظهورهن أثناء عزف النشيد الإسرائيلي تضامناً مع فلسطين (صور)

بقلم
منتخب إيرلندا

وطن- أدارت لاعبات منتخب إيرلندا للسيدات تحت 17 عاماً، ظهورهن أثناء عزف النشيد الإسرائيلي داخل أرضية ملعب المباراة، خلال مواجهتهم الأخير في تصفيات بطولة اليورو 2024.

وليست المرة الأولى التي تفعلها لاعبات إيرلندا للتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية العادلة، فقد سبق ذلك تصرف لاعبات منتخب كرة السلة الذين رفضوا المصافحة والوقوف أمام لاعبات إسرائيليات في تصفيات اليورو.

تصرف لاعبات إيرلندا لكرة القدم تضامناً مع فلسطين

وتمكن منتخب إيرلندا لسيدات كرة القدم تحت 17 عاماً، من تحقيق الانتصار النظيف على لاعبات إسرائيل بثلاثية نظيفة دون مقابل، في منافسات تصفيات بطولة اليورو 2024.

وتشهد مختلف الرياضات الدعم والمساندة على صعيد اللاعبين والجماهير للقضية الفلسطينية، إثر حرب الإبادة المتواصلة بحق المدنيين الأبرياء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم ال142 على التوالي، في ظل الصمت العربي والتأييد الدولي لما يحدث هناك.

اقرأ أيضاً: 
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين منذ إعلان حربه على القطاع في ال7 من شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي إلى يومنا هذا، ووفق الإحصائيات فقد وصلت عدد المجازر إلى نحو ما يزيد عن 3 ألاف مجزرة بحق العائلات الفلسطينية مسح جلهم من السجل المدني.

يشار إلى أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد وصلت إلى ما يزيد عن 29 ألف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، وأصيب نحو 69 ألف آخرين بجراح مختلفة، فيما لا يزال 8 ألاف تحت ركام المنازل المدمرة بفعل القصف العشوائي، بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام

قد يعجبك أيضاً

منتخب إيرلندا

لاعبات منتخب إيرلندا للسيدات يدرن ظهورهن أثناء عزف النشيد الإسرائيلي تضامناً مع فلسطين (صور)

دخول طائرة عسكرية إسرائيلية الأراضي المصرية

ما سر دخول طائرة عسكرية إسرائيلية الأراضي المصرية 100 مرة منذ 7 أكتوبر!

فريق باير ليفركوزن

باير ليفركوزن يُحطم سلسلة بايرن ميونخ القياسية بعد فوزه على ماينتس في الدوري الألماني (فيديو)

ردود الفعل على صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات

ردود الفعل على صفقة رأس الحكمة بمصر .. غضب واسع وأنظار على “سرقات الجيش”

سقوط طائرة متوجهة إلى الإمارات

سقوط طائرة متوجهة للإمارات وغرقها في البحر.. حقيقة فيديو أثار ضجة

نانسي عجرم

نانسي عجرم تعلق على صورها مع المدون الإسرائيلي.. ماذا قالت ؟

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior