لاعبات منتخب إيرلندا للسيدات يدرن ظهورهن أثناء عزف النشيد الإسرائيلي تضامناً مع فلسطين (صور)

وطن- أدارت لاعبات منتخب إيرلندا للسيدات تحت 17 عاماً، ظهورهن أثناء عزف النشيد الإسرائيلي داخل أرضية ملعب المباراة، خلال مواجهتهم الأخير في تصفيات بطولة اليورو 2024.

وليست المرة الأولى التي تفعلها لاعبات إيرلندا للتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية العادلة، فقد سبق ذلك تصرف لاعبات منتخب كرة السلة الذين رفضوا المصافحة والوقوف أمام لاعبات إسرائيليات في تصفيات اليورو.

تصرف لاعبات إيرلندا لكرة القدم تضامناً مع فلسطين

وتمكن منتخب إيرلندا لسيدات كرة القدم تحت 17 عاماً، من تحقيق الانتصار النظيف على لاعبات إسرائيل بثلاثية نظيفة دون مقابل، في منافسات تصفيات بطولة اليورو 2024.

BREAKING: ⚡ 🇮🇪🇮🇱 Ireland women's basketball team refused to shake hands with Israel before their EuroBasket 2025 qualifier in Riga.https://t.co/BDF18qvsMS https://t.co/qjktZTTB7g pic.twitter.com/2aJ7XnYXzm — Megatron (@Megatron_ron) February 8, 2024

وتشهد مختلف الرياضات الدعم والمساندة على صعيد اللاعبين والجماهير للقضية الفلسطينية، إثر حرب الإبادة المتواصلة بحق المدنيين الأبرياء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم ال142 على التوالي، في ظل الصمت العربي والتأييد الدولي لما يحدث هناك.

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الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين منذ إعلان حربه على القطاع في ال7 من شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي إلى يومنا هذا، ووفق الإحصائيات فقد وصلت عدد المجازر إلى نحو ما يزيد عن 3 ألاف مجزرة بحق العائلات الفلسطينية مسح جلهم من السجل المدني.

لاعبات منتخب ايرلندا لكرة القدم تحت ١٧ سنة أدرن ظهورهن أثناء عزف النشيد لمنتخب الكيان ضمن تصفيات اوروبا 2024 ثم في نهاية اللقاء فازوا بنتيجة 3-0 pic.twitter.com/m8SuRNI84B — د. براك القلاف (@Doctor_q8) February 23, 2024

يشار إلى أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد وصلت إلى ما يزيد عن 29 ألف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، وأصيب نحو 69 ألف آخرين بجراح مختلفة، فيما لا يزال 8 ألاف تحت ركام المنازل المدمرة بفعل القصف العشوائي، بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.