لاعبات منتخب إيرلندا للسيدات يدرن ظهورهن أثناء عزف النشيد الإسرائيلي تضامناً مع فلسطين (صور)

وطن- أدارت لاعبات منتخب إيرلندا للسيدات تحت 17 عاماً، ظهورهن أثناء عزف النشيد الإسرائيلي داخل أرضية ملعب المباراة، خلال مواجهتهم الأخير في تصفيات بطولة اليورو 2024.

وليست المرة الأولى التي تفعلها لاعبات إيرلندا للتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية العادلة، فقد سبق ذلك تصرف لاعبات منتخب كرة السلة الذين رفضوا المصافحة والوقوف أمام لاعبات إسرائيليات في تصفيات اليورو.

وتمكن منتخب إيرلندا لسيدات كرة القدم تحت 17 عاماً، من تحقيق الانتصار النظيف على لاعبات إسرائيل بثلاثية نظيفة دون مقابل، في منافسات تصفيات بطولة اليورو 2024.

