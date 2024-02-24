لاعبات منتخب أيرلندا يدعمن غزة على طريقتهن في مباراة ضد إسرائيل (شاهد)

وطن – في رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني واحتجاجاً على جرائم العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أشهر، أدارت لاعبات منتخب أيرلندا لكرة القدم تحت 17 عاماً، ظهورهن أثناء عزف النشيد الإسرائيلي خلال مباراة رسمية جمعتهن مع نظيراتهن الإسرائيليات، مساء الجمعة 23 فبراير/شباط 2024.

وجاء ذلك خلال مباراة المنتخب الأيرلندي للشابات تحت 17 عاماً ضد إسرائيل، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية بالعاصمة الألبانية تيرانا.

وقبل انطلاق المباراة بقيت لاعبات منتخب أيرلندا على مقاعد البدلاء، ولم يقفن أمام نظيراتهن الإسرائيليات أثناء عزف النشيد الوطني. وبعد ذلك رفضن أيضا مصافحة اللاعبات الإسرائيليات، ولم يتبادلن الهدايا التذكارية معهن كما تجري العادة.

كما قامت اللاعبات بإدارة ظهورهن أثناء عزف نشيد الاحتلال، في تصرف أثار غضب اتحاد دولة الاحتلال لكرة القدم.

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وهذا ليس الموقف الأول من قبل اللاعبين الأيرلنديين لدعم غزة، ففي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت لاعبات المنتخب الأيرلندي للسيدات اللاتي واجهن إسرائيل في مباراة تصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة في العاصمة اللاتفية ريغا، مصافحة اللاعبات الإسرائيليات قبل المباراة؛ احتجاجاً أيضاً على الحرب في غزة.

🇮🇪🇮🇱‼️🚨 BREAKING: Ireland women's basketball team refused to shake hands with Israel before their EuroBasket 2025 qualifier in Riga. Israel player Dor Sa'ar said on Wednesday that the Ireland team is "quite anti-Semitic". pic.twitter.com/9wwj4YVppR — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 8, 2024

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية وقتها، إن لاعبات المنتخب الأيرلندي لكرة السلة اللواتي واجهن منتخب الاحتلال في مباراة تصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة في ريجا، رفضن مصافحة اللاعبات الإسرائيليات قبل المباراة احتجاجاً على الحرب في عزة.

وأعلنت شركة ميتا، بعد الحادث، أنها “عطلت بشكل دائم” حساب إنستغرام الخاص بالهيئة الوطنية الأيرلندية لهذه الرياضة.

وعلى عكس روسيا، التي غزت أوكرانيا، لم يتم إيقاف إسرائيل من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

أيرلندا تدعم غزة رياضياً

وتعرض رئيس الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، بول كوك، الخميس الماضي، لانتقادات من قِبل المشرعين في البرلمان الأيرلندي بشأن السماح بإقامة المباراة ضد إسرائيل.

وقال كوك إنه على الرغم من “فزعه الشخصي” من الوضع في غزة، فإن الاتحاد المحلي لكرة القدم ملتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأشار إلى أنه على عكس روسيا، التي غزت أوكرانيا، لم يتم إيقاف إسرائيل من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وشهدت المباراة فوزاً كاسحاً لمنتخب أيرلندا على نظيره الإسرائيلي بثلاثة أهداف دون رد، علماً أن المواجهة أُقيمت في المرحلة الثانية من التصفيات.