قتل طفلا وأصاب آخر .. “كلب مسعور” يثير الذعر في لبنان (فيديو)

وطن – تداول لبنانيون مقطع فيديو مؤلم للحظة انقضاض كلب مسعور على طفل بجنوب لبنان، ما أدى إلى وفاته بسبب إصاباته البليغة. فيما كشف ناشطون عن مهاجمة ذات الكلب لطفل آخر وتسببه له بإصابات خطيرة أيضا.

وأظهر المقطع المتداول الذي صور صدفة والتقطته كاميرات المراقبة، الطفل “ياسين هيثم حمزة” الذي كان يلعب قرب منزل العائلة بجانب عدد من السيارات المتوقفة في مخيم الرشيدية الفلسطيني.

وبينما كان ياسين يلهو غافله كلب مسعور شارد وانقض عليه، وعند سماع صوته سارع شبان لنجدته.

إلا أن الكلب تمكن منه مرة ثانية إلى أن سحبه الشبان منه وسارعوا إلى نقله للمستشفى، حيث فارق الحياة نتيجة الحادث.

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ونعت صفحة “مخيم الرشيدية” الطفل ياسين هيثم حمزة من بلدة “شعب”، الذي سيشيع، غداً الأحد، بعد صلاة العصر مباشرة في مقبرة الرشيدية القديمة وسيصلى عليه في مسجد الفاروق.

الكلب هاجم طفلا آخر

كما تحدث ناشطون عبر مواقع التواصل عن أن الكلب نفسه هاجم طفلاً ثانياً، وأصابه بجروح بالغة استدعت نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفق وسائل إعلام لبنانية فإن عدد الكلاب الشاردة في البلاد قد تخطى الـ 50 ألفا في مايو 2023. وهي كلاب شاردة تتفاقم ظاهرتها يوما بعد يوم.

وزير لبناني يعلق

وفي تعليقه على حادث وفاة الطفل ياسين اكتفى وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي “هيكتورحجار” بالتنبيه لعدم نشر فيديوهات مثيلة.

وعلق في منشور على حسابه في فيسبوك: “بعد حادثة تعرّض طفلين اليوم لهجوم من كلبٍ شارد في مخيّم الرشيدية، يتداول عدد من وسائل الإعلام والأفراد على وسائل التواصل الإجتماعي عدة فيديوهات تتضمّن مشاهد مؤلمة”.

وأضاف :” نتمنى على الجميع عدم مشاركة هذه الفيديوهات احتراماً لخصوصية الطفلين وعائلتيهما”.