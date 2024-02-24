وطن- اعتلى فريق الأهلي المصري حامل اللقب السابق، صدارة ترتيب المجموعة الرابعة مع نهاية منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 لدور المجموعات، بعد فوزه الشاق على ميدياما الغاني بهدف نظيف دون مقابل، الجمعة.

وسجل النجم المصري حسين الشحات هدف الانتصار الوحيد في المباراة داخل مرمى شباك منافسه ميدياما الغاني في الدقيقة ال48.

مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا

وتفوق فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر) على منافسه ميدياما على مستوى الاستحواذ على الكرة، حيث بلغت نسبة الاستحواذ 51% في المباراة، على عكس الفريق المنافس الذي وصلت نسبة استحواذه 49%.

كما وتفوق صاحب الأرض ميدياما الغاني على صعيد التسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة، مقابل 11 تسديدة للفريق المنافس نادي ميدياما الغاني.

وفي منافسات ذات المجموعة تلقى فريق شباب بلوزداد الجزائري، الخسارة أمام يانغ أفريكانز التنزاني، السبت، برباعية نظيفة دون رد.

كما وسيلتقي فريق الأهلي في المباراة القادمة أمام بلدية المحلة، الثلاثاء، في منافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب ( استاد القاهرة الدولي).

اقرأ أيضاً:

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وجاء ترتيب الأهلي المصري بعد نهاية منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، كما يلي:

الأهلي المصري (حامل اللقب) 9 نقاط.

يانغ أفريكانز( تنزانيا) 8 نقاط.

شباب بلوزداد ( الجزائر) 5 نقاط.

نادي ميدياما (غانا) 4 نقاط.