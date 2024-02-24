بيانكا سينسوري زوجة كاني ويست شبه عارية بإطلالة مثيرة للجدل! (صور)

وطن – حضرت بيانكا سينسوري زوجة مغني الراب كاني ويست، عرض أزياء مارني لخريف/شتاء 2024 في 23 فبراير في ميلانو، إيطاليا، لكن المعجبين يعتقدون أنها بدت “حزينة” خلال العرض الذي ظهرت فيه بملابس عارية.

كانت بيانكا سينسوري ترتدي ملابس سوداء غريبة، تحتوي على قصات عالية عند الفخذين تُظهر ساقيها ووركيها حتى الخصر.

كما كشفت بعض منطقة العانة بالإضافة إلى جانب صدرها حيث لم يتناسب الجزء العلوي من ملابسها مع الأعلى.

يبدو أن الجزء العلوي من البذلة كان مثبتًا معًا على قمة كلتا الكتفين.

كما أظهرت بيانكا تسريحة شعرها الجديدة والتي كانت عبارة عن قصة بوب سوداء مع غرة رفيعة جدًا.

واعتمدت بيانكا مكياجًا باللون الأزرق وأحمر شفاه بلون “النود” الذي سمح لمكياجها بأن يتناسب مع ملابسها.

وكان لدى المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من المخاوف بخصوص بيانكا وحالتها العاطفية.

وقال أحدهم: “منذ أن ظهرت مع كاني ويست، كانت تتنقل حول العالم عارية“.

كتب آخر: “لا أعرف تاريخها لذا لا يمكنني تحديد ما إذا كانت تحب الاهتمام الذي تجلبه لها أم أنه يسيء إليها نفسيًا”.

واضاف: “أشعر بالأسف تجاهها. هو ليس شخصًا جيدًا، أعتقد أن معظم الناس سيتفقون على ذلك.”

زواج بيانكا سينسوري من كاني ويست

تم إنقاذ زواج كاني وبيانكا على ما يبدو بفضل نجاح ألبومه الجديد المنتظر منذ زمن طويل.بحسب ما جاء في thesun البريطانية

تقول تقارير جديدة إن بيانكا كانت تستعد للهروب من كاني، بعد استمراره في التصريحات التي تعتبر “معادية للسامية”، وآخرها في حفل لإطلاق ألبومه الجديد في لاس فيغاس.

قال مصدر لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “كان زواج كانيي وبيانكا معلقًا بخيط رفيع .. كل شخص في حياتها يريدها أن تتركه وهي على دراية بذلك.”

قال المصدر إن الأمر وصل إلى ذروته في وقت سابق من هذا الشهر في فيغاس. مضيفاً: “هي تعرف ما يعتقد الجميع عن زوجها. وكانت انفعالاته الأخيرة تجعلها تشكك في كل شيء.”

لكن المصدر يقول إن “النجاح يشفي كل الجروح”. مضيفًا أنه بعد أن وصل إلبوم كاني إلى المرتبة الأولى في قوائم الموسيقى، بيانكا فجأة، “عادت لتكون زوجة محبة ومعجبة وداعمة.”