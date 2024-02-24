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بنسبة 99%.. رئيس الليغا يؤكد انتقال مبابي إلى ريال مدريد

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رئيس الليغا يؤكد انتقال مبابي إلى ريال مدريد

وطن- أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم “الليغا”، خافيير تيباس، توقيع النجم الفرنسي كيليان مبابي مع نادي ريال مدريد الصيف القادم.

وقال رئيس الليغا خافيير تيباس، في تصريح صحفي نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، ” هناك فرصة بنسبة 99% أن يوقع مبابي لريال، لكنني لا أعرف ما إذا كان قد وقع بالفعل”.

انتقال مبابي إلى ريال مدريد

وأضاف، ” إنها أخبار كبيرة لنادي ريال مدريد وللكرة الإسبانية، مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم من وجهة نظري، جود بيلينغهام وإرلينغ هالاند وكيليان مبابي هم اللاعبون الثلاثة المهيمنون على هذا الكوكب، اثنين منهم أصبحا في ريال مدريد”.

وتابع، ” الطريقة التي تقوم بها إدارة ريال مدريد ممتازة من الناحية الاقتصادية، إنهم فعالون للغاية”.

كيليان مبابي
الفرنسي كيليان مبابي
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ريال مدريد مستعد للتعاقد مع مبابي

وختم تصريحه، ” في الوقت الحالي ريال مدريد نتائجه المالية جيدة جداً، كما ويمكنهم الإنفاق أكثر بكثير مما ينفقون، النادي يقظ للغاية من الناحية المالية ومستعد للتعاقد مع مبابي”.

وكانت تقارير إسبانية وفرنسية، قد أكدت انتقال كيليان مبابي مع نادي ريال مدريد نهاية الموسم الحالي، قادماً من صفوف باريس سان جيرمان الذي رفض البقاء معه حتى عام 2025.

وفرضت إدارة باريس سان جيرمان عقوبة بحق اللاعب مبابي على ضوء إبلاغ إدارة العاصمة الباريسية، برفض الموافقة على تجديد عقد لموسم آخر إضافي، وتفضيله الرحيل مع نهاية الموسم الجاري بصفقة حرة بالمجان.

ويعتلي كيليان مبابي صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي الممتاز 2023-2024، برصيد 21 هدفاً حتى الآن.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 62 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة الوصيف برصيد 57 نقطة للموسم الجاري.

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