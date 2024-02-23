هل يستجيب محمد السادس لمناشدة مراسل القناة الأولى المغربية بغزة؟ (فيديو)

وطن – وجّه مراسل القناة الأولى المغربية بقطاع غزة “صبحي أبو زيد”، رسالة إلى الملك محمد السادس، مطالباً بإجلائه مع عائلته الصغيرة، من قطاع غزة المحاصر، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر الماضي.

وظهر المراسل صبحي أبو زيد رفقة زوجته وأبنائه الثلاث ليقول إنه يعمل مع الإعلام المغربي منذ أكثر من 20 عاماً، بدءا من قناة “الدوزيم” ووصولاً إلى القناة المغربية الأولى التي يعمل فيها إلى الآن.

مناشدة إلى ملك المغرب

وقال إنه يعمل في قطاع غزة في ظل ظروف إنسانية لا يعلمها إلا الله-حسب قوله- وأضاف أن الجميع يعلمها عبر شاشات التلفزة.

وكشف أنه يعيش مع أسرته في خيمة في ظل وضع إنساني صعب جداً من قلة المياه والغذاء، بالإضافة إلى خوف زوجته وأطفاله الدائم من أصوات القذائف والصواريخ التي تتساقط عليهم ليل نهار.

ووجه الصحفي أبو زيد نداء إلى ملك المغرب محمد السادس، واستدرك “بما أني مراسل الإعلام المغربي وخاصة القناة الأولى أناشده أنا وأسرتي من داخل خيمتنا ومكان نزوحي بعد أن هدم الاحتلال الإسرائيلي منزلي في منطقة تل الهوى بغزة أن يساعدنا في الخروج.”

وأعاد مناشدته للملك: “أرجو أن تنظر بحالي وأسرتي كصحفي عمل في الإعلام المغربي لعقدين من الزمن أن تساعدنا بالخروج من قطاع غزة.”

واستدرك أن القليل مما أتمناه أن أخرج سالماً أنا وأسرتي من هذا الموت والإبادة الجماعية التي نتعرض لها.

اقرأ أيضا:

إجلاء المغاربة من غزة

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن الحكومة المغربية أجلت ما يقرب عن 289 من مواطنيه من قطاع غزة تم التأكد من هويتهم.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن عملية الإجلاء هذه تمت عبر تنظيم خروج المواطنين المغاربة بغزة على أربع دفعات ابتداء من شهر نوفمبر الماضي، وآخرها تم يوم 30 يناير 2024، مضيفة أن تسهيل إجلاء أفراد الجالية المغربية تم بالتنسيق مع سفارتي المملكة المغربية بكل من رام الله والقاهرة.

وتواصل الوزارة جهودها الحثيثة لإجلاء باقي المواطنين الحاملين للجنسية المغربية العالقين بالقطاع، من خلال تعبئة التمثيليات الدبلوماسية بكل من رام الله والقاهرة، وبتنسيق مع السلطات المصرية المختصة.