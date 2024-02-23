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صدمة فلسطيني وهذا ما فعله بجثة شقيقه الصغير.. مشهد مؤلم من غزة

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صدمة فلسطيني وهذا ما فعله بجثة شقيقه الصغير.. مشهد مؤلم من غزة

وطن – في مشهد يفطر القلوب من مشاهد الحرب الهمجية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، تداول نشطاء فيديو لشاب فلسطيني وهو يحمل جثمان شقيقه الصغير داخل “صُرة”، بعد أن استهدفته قوات الاحتلال داخل سيارته بشارع الرشيد أثناء محاولته التوجه إلى جنوب القطاع.

وأظهر الفيديو المتداول الشاب وهو يضع صرة كبيرة على كتفه الأيمن ـ فيها جثة شقيقه ـ ويتلفت خلفه خوفاً من الاستهداف، ويمشي لعدة أمتار قبل أن يضعها على عربة صغيرة كانت متوقفة.

وأصر الشاب فيما يبدو على حمل جثة أخيه الشهيد معه وعدم تركها خوفا من تعرضها للنهش في الشارع، من قبل القطط والكلاب كما ظهر في مشاهد سابقة متداولة من داخل القطاع.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قالت، الجمعة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهيد و 160 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأضاف بيان الوزراة أن عدداً من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان في اليوم الـ 140 للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة إلى 29514 شهيد و 69616، إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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