سقوط طائرة متوجهة للإمارات وغرقها في البحر.. حقيقة فيديو أثار ضجة

وطن – انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ادعى ناشروها أنها لسقوط طائرة متوجهة إلى دولة الإمارات وغرقها في البحر نتيجة سوء حالة الطقس.

جاء ذلك تزامنًا مع ما شهدته الإمارات في الآونة الأخيرة أمطارا غزيرة أدت إلى تعطل في حركة السير وبعض الخدمات.

وأظهرت المشاهد المتداولة، من داخل الطائرة اهتزازات فيها نتيجة ما يبدو أنه مطبات هوائية، ثم يظهر جسم الطائرة وهو يغرق في وسط البحر.

وادعى ناشطون، أن الغيوم الممطرة تتسبب بسقوط طائرة متجهة إلى الإمارات، وزعموا أن الحادث حصل في 16 فبراير الجاري.

تداول الفيديو جاء بعد أيام من تسبب أمطار غزيرة هطلت في الإمارات في 12 فبراير بفيضان عدد كبير من الطرق وتعطل في بعض خدمات التوصيل المنزلي.

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حقيقة الفيديو المتداول

بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة والبحث عنها عبر محركات البحث، يتبين أن الفيديو مركب من مقطعين مختلفين.

المقطع الذي يظهر اضطرابات على متن الطائرة منشور عبر حساب على منصة تيك توك في 12 فبراير 2024، مرفقا بتعليق “غيوم ممطرة تتسبب باضطرابات” وأرفق التعليق بوسوم مثل “طيران الإمارات”.

وهذا المقطع يصور فقط المطبات الهوائية وهو أمر طبيعي في جو متقلب.

أما المقطع الذي تظهر فيه طائرة وهي تغرق، فيرشد البحث عنه باستخدام كلمة “Tanap” الظاهرة على الطائرة إلى مقاطع عدة منشورة في يونيو 2019 عبر مواقع إخبارية على الإنترنت وعبر موقع يوتيوب، تتحدث جميعها عن عملية إغراق لطائرة إيرباص 330 على عمق 30 م في بحر إيجه بهدف استقطاب السياحة البحرية في المنطقة، وفق وكالة فرانس برس.