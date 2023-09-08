سقطت في البحر.. تحطم “مجهول السبب” لطائرة في الإمارات ومصري بين الضحايا

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وطن- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، سقوط طائرة عمودية تابعة لشركة “إيروجلف” في البحر.

وقالت الهيئة بالإمارات في بيان لها، اليوم الجمعة، إنها تلقت بلاغاً بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf)، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، في البحر وعلى متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية و الجنوب إفريقية، في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي .

وبحسب البيان، أوضح قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة أن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام ، فيما لا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة.

وأشارت الهيئة إلى انتقال فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع.

ولم يتم الإعلان حتى الآن، عن سبب تحطم الطائرة.

مكالمات طوارئ

في شأن إماراتي آخر، أعلنت وزارة الداخلية استقبال 4152 مكالمة منها 1272 حالة طارئة لمواطني الدولة في الخارج خلال إجازة صيف 2023.

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وأعدت الخارجية الإماراتية، فرق عمل للتعامل مع مختلف أنواع البلاغات الطارئة، وقالت إن الهدف من ذلك هو ضمان سلامة مواطني الدولة في الخارج.

وأشارت إلى الرد على 95.7% من البلاغات الطارئة، مع تفعيل تقنية إعادة الاتصال التلقائي، وتنفيذ 28 عملية إخلاء طبي بالتنسيق مع الجهات الصحية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات.