الجمعة, سبتمبر 8, 2023
الرئيسيةالهدهدسقطت في البحر.. تحطم "مجهول السبب" لطائرة في الإمارات ومصري بين الضحايا
الهدهد

سقطت في البحر.. تحطم “مجهول السبب” لطائرة في الإمارات ومصري بين الضحايا

الطائرة أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي في رحلة تدريبية ليلية

كتب خالد السعدي
تحطم طائرة إماراتية
- Advertisement -

وطن- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، سقوط طائرة عمودية تابعة لشركة “إيروجلف” في البحر.

وقالت الهيئة بالإمارات في بيان لها، اليوم الجمعة، إنها تلقت بلاغاً بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf)، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، في البحر وعلى متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية و الجنوب إفريقية، في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي .

وبحسب البيان، أوضح قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة أن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام ، فيما لا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة.

وأشارت الهيئة إلى انتقال فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع.

الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات
الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات

ولم يتم الإعلان حتى الآن، عن سبب تحطم الطائرة.

مكالمات طوارئ

في شأن إماراتي آخر، أعلنت وزارة الداخلية استقبال 4152 مكالمة منها 1272 حالة طارئة لمواطني الدولة في الخارج خلال إجازة صيف 2023.

- Advertisement -

وأعدت الخارجية الإماراتية، فرق عمل للتعامل مع مختلف أنواع البلاغات الطارئة، وقالت إن الهدف من ذلك هو ضمان سلامة مواطني الدولة في الخارج.

وأشارت إلى الرد على 95.7% من البلاغات الطارئة، مع تفعيل تقنية إعادة الاتصال التلقائي، وتنفيذ 28 عملية إخلاء طبي بالتنسيق مع الجهات الصحية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

“عدو مستتر”.. موقع يمني مدعوم إماراتيا يشيطن سلطنة عمان بمزاعم خطيرة

الهدهد

الإمارات تعتقل الشاعر العراقي إبراهيم الشبالي بسبب قصيدة.. ما القصة؟

الهدهد

الإمارات.. وفاة حفيدة ضاحي خلفان تثير حزنه وهكذا نعاها

الهدهد

وسط حنق شعبي ضدّها.. صحيفة جزائرية تُحذّر الإمارات على طريقتها الخاصّة.. ما القصّة؟

الهدهد

الإمارات تدشن هيئة لإدارة اليانصيب للسماح بالقمار وفتح الكازينوهات على أراضيها

الهدهد

صحيفة تابعة للإمارات تحرض ضد تبون وتروج لـ”مخطط الفوضى” في الجزائر

الهدهد

سلطان النيادي ينشر آخر فيديو له من محطة الفضاء ويوجه عدة رسائل

تقارير

“المحمدان” وأسباب الفراق.. “BBC” حاولت الإجابة على السؤال المحير!

الهدهد

قبل قمة المناخ بدبي.. هل يُجبر محمد بن زايد على إطلاق سراح أحمد منصور؟

تقارير

وثائق: مخطط الإمارات لضرب قطر وتركيا من الخارج وتمويل التطرف ضد الجاليات المسلمة بأوروبا

الهدهد

المرتزق عبد الجليل السعيد ينقلب على السعودية والإمارت ويكشف كيف ورطوه في عداء قطر (شاهد)

الهدهد

الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد ترد على غضب الإماراتيين من فضيحتها باليونان بطريقتها (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشكيلة المنتخب السعودي ضد كوستاريكا والتوقيت في المباراة الودية

3 قطاعات تستفيد من حزمة قروض البنك الدولي لتركيا

تعرف على أبرز الصفقات التاريخية بعد انتهاء سوق الميركاتو السعودي (صور)

صحيفة جزائرية تهين نظام الملك محمد السادس بعد فضيحة مباراة المغرب والبرازيل

إبداع فلسطيني.. هاتف محمول يتحدى استفزازات الاحتلال في نقاط التفتيش

سيرجيو راموس يكشف سبب رحيله عن باريس بعد عودته إلى إشبيلية

عاملوني بقرف.. حرمان مصرية من التوظيف بسبب حجابها وفيديو مؤثر

“أعرفكم جيدا”.. أردوغان ينتصر للاجئين والمحجبات ويتوعد بمحاسبة مروجي العنصرية (فيديو)

توفيق شرف الدين “الصندوق الأسود” لقيس سعيد.. حديثه في المحكمة سيكشف المستور

تفاصيل هروب سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة الحرة في دبي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

وثائق وصور جديدة.. الموساد ينشر أسرارا عن أشرف مروان وضابط مصري كبير تخابر معه أيضا

صورة مسربة وصادمة لـ محمد السادس تكشف الكثير.. أين التقطت؟ (شاهد)

الغضب القطري من حماس و”السنوار” أكبر من المتوقع: جفف اموال الحركة وزاد من معاناة أبناء غزة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC