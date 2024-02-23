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رضيع فلسطيني يحتضر من الجوع.. لا حليب والأم عاجزة تبكي (فيديو)

بقلم
رضيع فلسطيني يحتضر من الجوع.. لا حليب والأم عاجزة تبكي

وطن – وثق مقطع فيديو منتشر مشاهد قاسية لطفل فلسطيني رضيع يصارع الموت ـ يحتضر في الغالب ـ نتيجة ندرة الغذاء في غزة وتفشي الجوع، فيما كانت طواقم الدفاع المدني تحاول نقله لمستشفى “الشفاء” في القطاع.

يأتي ذلك في وقت قدر فيه برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن أكثر من ربع سكان غزة استنفدوا إمداداتهم الغذائية، مع استمرار إسرائيل في منع دخول المواد الغذائية والإمدادات الأساسية للقطاع المحاصر.

رضيع فلسطيني يقترب من الموت بسبب الجوع

وظهر في الفيديو المتداول أحد عناصر الدفاع المدني وهو يقول، إنهم فوجئوا خلال عودتهم من إحدى المهمات، بامرأة تحمل طفلها وتسير في الشارع وهي تبكي وتقول: “أغيثونا”.

وأضاف المتطوع أن هذا المشهد لفت انتباههم وعند وقوفهم وجدوا تلك المرأة وهي تحمل طفلاً رضيعاً بدت عليه ملامح الموت.

وبعد إيصاله إلى مجمع الشفاء الطبي وبعد خضوعه للفحص المبدئي تبين أن الرضيع يعاني من نقص حاد في التغذية، وتم إدخاله إثر ذلك إلى قسم العناية المركزة.

وحذرت المنظمة الأممية للطفولة (يونيسيف) من أن 90% من أطفال قطاع غزة يعانون من سوء التغذية.

لم يتناول الحليب منذ أيام

وقال المتطوع فيما عرضت مشاهد للطفل وهو يفتح فمه ويتنفس بصعوبة، أنه لم يتناول الحليب منذ أيام نتيجة عدم توفره في قطاع غزة.

وناشد المسعف المتحدث في الفيديو المُبكي منظمة الصحة العالمية والعالم بأسره، لضرورة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أطفال غزة الذين يعيشون هذا الواقع الأليم والظروف الصعبة قبل فوات الأوان.

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ويشكل الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة تهديدات خطيرة لصحتهم.

وبحسب منظمة “اليونسيف” يعاني 1 من كل 6 أطفال دون سن الثانية من سوء التغذية الحاد وبخاصة في شمال غزة.

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