داني ألفيش يواجه السجن وغرامة ضخمة في قضية اغتصابه لفتاة في ملهى ليلي

وطن – أصدرت محكمة في برشلونة، حكما بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف سنة، مع غرامة مالية قدرها 150 ألف يورو، على البرازيلي داني ألفيش لاعب نادي برشلونة السابق بعد إدانته بالاعتداء الجنسي.

وبعد أكثر من 10 أيام من الانتظار، أعلنت محكمة مقاطعة برشلونة، قرارها النهائي بحبس ألفيش (40 عاما) لمدة أربع سنوات و6 أشهر مع تعويض مالي قدره 150 ألف يورو (163 ألف دولار).

ووفق الحكم، سيلتزم ألفيش بعدم التواصل مع الضحية لمدة 9 أعوام ونصف العام، على أن يقضي 5 أعوام كاملة تحت الإشراف والمراقبة عقب الإفراج عنه.

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الاستئناف متاح ضد الحكم

وكانت النيابة طلبت في نهاية المحاكمة بحبس اللاعب البرازيلي المخضرم 9 سنوات، بينما طلب محامو الضحية حبسه 12 عاما، ويمكن استئناف الحكم من جانب الأطراف المعنية لدى محكمة العدل العليا في كتالونيا.

واتهمت فتاة، النجم السابق بالاعتداء عليها في حمام ملهى ليلي بمدينة برشلونة في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

جاء ذلك عقب مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022، وألقي القبض عليه في 20 يناير/ كانون الثاني 2023.

وفي بداية القصة، نفى ألفيش الواقعة قبل أن يغير موقفه لاحقا، ويؤكد أن العلاقة حدثت بالتراضي بين الطرفين، وهو ما نفته الفتاة صاحبة الدعوى.