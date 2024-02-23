الرئيسية » حياتنا » داني ألفيش يواجه السجن وغرامة ضخمة في قضية اغتصابه لفتاة في ملهى ليلي

داني ألفيش يواجه السجن وغرامة ضخمة في قضية اغتصابه لفتاة في ملهى ليلي

بقلم
داني ألفيش

وطن – أصدرت محكمة في برشلونة، حكما بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف سنة، مع غرامة مالية قدرها 150 ألف يورو، على البرازيلي داني ألفيش لاعب نادي برشلونة السابق بعد إدانته بالاعتداء الجنسي.

وبعد أكثر من 10 أيام من الانتظار، أعلنت محكمة مقاطعة برشلونة، قرارها النهائي بحبس ألفيش (40 عاما) لمدة أربع سنوات و6 أشهر مع تعويض مالي قدره 150 ألف يورو (163 ألف دولار).

ووفق الحكم، سيلتزم ألفيش بعدم التواصل مع الضحية لمدة 9 أعوام ونصف العام، على أن يقضي 5 أعوام كاملة تحت الإشراف والمراقبة عقب الإفراج عنه.

  • اقرأ أيضا:
أجسلتني على المرحاض وبدأت تضاجعني..داني ألفيس يكشف للقاضي ما حدث مع الفتاة التي تتهمه!

الاستئناف متاح ضد الحكم

وكانت النيابة طلبت في نهاية المحاكمة بحبس اللاعب البرازيلي المخضرم 9 سنوات، بينما طلب محامو الضحية حبسه 12 عاما، ويمكن استئناف الحكم من جانب الأطراف المعنية لدى محكمة العدل العليا في كتالونيا.

واتهمت فتاة، النجم السابق بالاعتداء عليها في حمام ملهى ليلي بمدينة برشلونة في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

جاء ذلك عقب مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022، وألقي القبض عليه في 20 يناير/ كانون الثاني 2023.

وفي بداية القصة، نفى ألفيش الواقعة قبل أن يغير موقفه لاحقا، ويؤكد أن العلاقة حدثت بالتراضي بين الطرفين، وهو ما نفته الفتاة صاحبة الدعوى.

قد يعجبك أيضاً

كوبرا تعض ساحر أفاعي

كوبرا سامة تغرز أنيابها في يد ساحر أفاعي .. شاهد ماذا حدث له

داني ألفيش

داني ألفيش يواجه السجن وغرامة ضخمة في قضية اغتصابه لفتاة في ملهى ليلي

زيارة وفد حماس لمصر

على رأسه إسماعيل هنية.. حماس تعلن انتهاء زيارة وفدها للقاهرة “دون إعلان نتائج”

امرأة تستخدم البول لعلاج مشاكل العين

امرأة تستخدم “البول” لعلاج مشاكل العين .. ماذا حدث لها وما رأي الطب؟! (فيديو)

مصر.. مدرس يقتل طالبه ويقطع جسده إلى ثلاث أجزاء من أجل فدية

مصر.. مدرس يقتل طالبه ويقطع جسده إلى ثلاث أجزاء من أجل فدية

الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات هجومية جديدة إحداها في إيلات

الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات هجومية جديدة إحداها في إيلات

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior