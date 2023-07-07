الجمعة, يوليو 7, 2023
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أجسلتني على المرحاض وبدأت تضاجعني..داني ألفيس يكشف للقاضي ما حدث مع الفتاة التي تتهمه!

داني ألفيس زعم أنه حدث انجذاب جنسي بينه وبين الفتاة منذ اللحظة الاولى زاعما انها لم تطلب منه التوقف عن ممارسة الجنس معها لا في المرحاض ولا في الغرفة الخاصة في ملهى ساتون الليلي في مدريد

كتب سالم حنفي
أجسلتني على المرحاض وبدأت تضاجعني..داني ألفيس يكشف للقاضي ما حدث مع الفتاة التي تتهمه!
داني ألفيس
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وطن- بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على وجوده في السجن، دون الحصول على إفراج مؤقت خشية من فراره، تصدر لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس مرة أخرى حديث وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين.

جاء ذلك بعد تداول بيان صوتي للاعب برشلونة السابق يدلي به امام القاضي وهو يعطي روايته لما حدث داخل ملهى ساتون الليلي ، حيث يُزعم أنه اغتصب الشابة التي اتهمته.

وفي شهادته وفق نا نشره موقع “ okdiario ” الإسباني، اعترف داني ألفيس بأنه كذب في السابق لحماية زواجه من المرأة التي أحبها، وفيما يتعلق بما حدث في المبنى ، أصر “ألفيس” على روايته قائلا: “عندما دخلنا الحمام ، وقفنا وجهًا لوجه مع بعضنا البعض. نعم ، قبلتني وبدأت في خلع سروالي”.

انجذاب جنسي

وأضاف في روايته:”لم يحدث شيء لم نكن نريده. لقد عاملتها دائمًا باحترام كبير”.

وعن كيفة بدأ التقارب بينه وبين الفتاة قال:”لقد تم حراستنا على الطاولة السادسة من الديسكو المفتوح للغرفة بأكملها”، مضيفا:” تحدث إلى برونو وأشرنا إلى النادل مرة أخرى وقام النادل على الفور بدعوة ثلاث فتيات. كنا نمرح وعلى الفور كان هناك جاذبية جنسية. أجلستني على المرحاض وبدأت تضاجعني “.

وفي وقت لاحق ، زعم داني ألفيس أنهما أكملا علاقاتهما الجنسية، موضحا أن الفتاة التي اتهمته باغتصابها: سألته مرتين “عما إذا كان قد أعجبني الأمر وقلت نعم”.

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داني ألفيس
داني ألفيس

لم تطلب التوقف

وقال:”كان ذلك عندما نهضت وظهرها إلي ، حيث مارسنا الجنس بوضعية معينة وفي النهاية حملتها وكانت فوقي ، حملتها وأخرجتها. لم تطلب مني التوقف قط ، لا في الغرفة الخاصة ولا في الحمام”.

يشار إلى أن داني ألفيس في روايته قد قدم وشرح كل تفاصيل ما حدث، وهي رواية لا تتناسب على الإطلاق مع رواية الضحية المزعومة.

المصدرokdiario، وطن

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