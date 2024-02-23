الوزير ثامر السبهان يدعو لإبادة سكان 4 مدن سعودية.. تسريب خطير

وطن – انتشر تسريب صوتي نشرته صحيفة سعودية معارضة لوزير الدولة لشؤون الخليج العربي السعودي ثامر السبهان، دعا فيه لسحق وإبادة 4 مدن في السعودية وقتل معظم مواطنيها بسبب تطرفهم وتبعيتهم لإيران، حسب زعمه.

وذكرت صحيفة “صوت الناس” أنها حصلت على تسريب صوتي قديم لوزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، حينما كان بمنصب سفير المملكة العربية السعودية في جمهورية العراق ولبنان.

وقالت الصحيفة إن هذا التسريب للسبهان عندما كان يتحدث عن مدينة الفلوجة في العراق، وينم عن عقلية مجرمين قتلة متعطشين للدماء والتصفيات والاغتيالات.

وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان: " الفلوجة، مثل بريدة مثل عنيزة التطرف كله فيها سرطان يجب التخلص منه..

القطيف مثلاً نقول العوامية فيها يمكن حوالي 5% موالين للدولة، مواطنين سعوديين لكن 95% متطرفين أذناب إيران والفلوجة نفس الحكاية، يبغالهم إعدام لأنهم مجرمين" pic.twitter.com/FhmBCQsj0Q — صوت الناس (@sowtalnaas) February 23, 2024

تسريب خطير لوزير سعودي

وجاء في التسريب المذكور المنسوب لثامر السبهان: “90 % وأكثر من مدن بريدة وعنيزة والعوامية والقطيف تحتاج إلى سحق واغتيال”، متهماً هذه الأماكن بأنها منبع التطرف وأن سكانها أذناب إيران، حسب وصفه.

ولم يكتف وزير الدولة لشؤون الخليج العربي بالدعوة لإبادة 4 مدن سعودية وحسب، بل تعدا تطرفه للعراق حيث طالب بإعدام غالبية أهالي الفلوجة بحجة أن “داعش خرجت من عندهم لذلك يجب أن يُعدموا ويتم تصفيتهم” وفق قوله.

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وبحسب ثامر السبهان فإن سكان الفلوجة ومدن بريدة وعنيزة والعوامية والقطيف إما سنة متطرفين أو موالين لإيران، في منطق ذكرت صحيفة “صوت الناس” أنه يتطابق مع العقلية الصهيونية تجاه ما يحدث في غزة.

هكذا يرى #ثامر_السبهان المدن في بلاده ومواطنيها!! بوده أن "تسحق سحق" ويصفهم "بالأذناب ملاعين الوالدين"!!

السبهان انعكاس لمحمد بن سلمان الذي لا يرى الشعب ولا يحسب له اعتباراً. تماماً مثل أعياده الوطنية المتمركزة حول أسرته مثل #يوم_التاسيس https://t.co/ldNvzhHJ4d — Ahmed Hakami أحمد حكمي (@A7medHakami) February 23, 2024

نجل سلمان العودة يعلق

ونقلت الصحيفة السعودية المعارضة عن أمين عام حزب التجمع الوطني الدكتور عبدالله العودة قوله إنه” يرفض بشكل قاطع تصريحات وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، ويرفض دعوته للتطهير العرقي في مدن سعودية”.

وذكر العودة عن تلك التصريحات: “نعتبرها جرائم حرب وإرهاب يجب التصدي لها وينبغي التحول من هذا الخطاب الإرهابي إلى دولة المساواة والحقوق والعدالة ونبذ العنف والتطرف النابع من السلطات السعودية”.

كما دعا نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة إلى “ضرورة العيش بكرامة في المملكة العربية السعودية تحت مظلة المواطنة دونما طائفية أو عنصرية أو كراهية.”