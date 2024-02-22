وطن تنقل الصرخات الأخيرة من غزة المحاصرة: “القطاع أشبه بمثلث برمودا”

وطن – يواصل الاحتلال الإسرائيلي بدعم من دول عربية وغربية استخدام سلاح التجويع ضد الفلسطينيين في غزة فيما أكدت مصادر من داخل القطاع لوطن أن القطاع بات أشبه بمثلث برمودا وكل جزء منه معرض لخطر الإبادة جوعاً.

“من لم يمت بالقصف مات من التجويع” سلاح وحشي تستخدمه إسرائيل بضوء أخضر من العالم الذي لم يحرك ساكناً تلقاء إطباق الاحتلال حصاره على أجزاء واسعة من قطاع غزة.

وحتى رفح التي يزعم الاحتلال أنها الملاذ الأكثر أماناً للفلسطينيين ليست بأفضل حال من شمال ووسط القطاع حسبما تؤكده صحفية فلسطينية من داخل المنطقة لوطن.

"الوضع في الشمال مأساة لا يتصورها البشر"… شهادة نازح فلسطيني عن معاناة سكان شمال غزة بسبب حصار القوات الإسرائيلية@baselkhlaf pic.twitter.com/LxSFDIH50B — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 22, 2024

139 يوماً من القصف والحصار

وفي اليوم الـ139 للحرب على غزة يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف القطاع وحصار أبنائه وتجويعهم مخلّفا شهداء وجرحى، وسط تحذيرات وكالات إغاثة أممية من وقوع كارثة في القطاع.

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ومع الحصار الخانق كثّفت قوات الاحتلال غاراتها على رفح وخان يونس جنوبي غزة، بينما تكبّد الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية خسائر جديدة خلال معارك ضارية مستمرة في حي الزيتون بمدينة غزة.

يا أهل مكه

أناكل الطعام

ونلبس الثياب

وبنو هاشم هلكي

قالها احد كفار قريش

واصر على انهاء

حصار رسول الله

وقومه

ومعظم حكام العرب اليوم

لا اخلاق اهل الاسلام

ولا مروءةاهل الجاهليه خبتم وخابت عروبتكم#غزه_تموت_جوعاً pic.twitter.com/sMizTJBo4u — Rooz.👻🔻 (@badorrooz) February 22, 2024

كما أعلنت كتائب القسام أنها قتلت جنودا إسرائيليين في خان يونس فيما حذ بيان للوكالات الأممية الإنسانية من الوضع في القطاع، وشددوا على ضرورة توفير ضمانات أمنية لهم لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في كل أنحاء غزة.

"إيش ما بدك".. فيديو متداول لطفلين من قطاع غزة لا يشغلهما شيء سوى السؤال عن الطعام، واستعدادهما لأكل أي شيء، في ظل حصار قاس يفرضه الاحتلال. pic.twitter.com/nI149s2SaU — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) February 15, 2024

مساعدات شحيحة تباع في رفح

وذكرت الصحفية التي نتحفظ وطن عن ذكر اسمها وهويتها حرصاً على سلامتها بأن أكثر ما يثير الحيرة في قطاع غزة هو بيع القليل الذي يدخل من المساعدات الشحيحة وأكدت أن شاحنات المساعدات لازالت تتكدس داخل الجانب المصري من الحدود.

وذكر المصدر أن تكلفة أجار المنزل تساوي تقريباً 8000 آلاف شيكل وعلبة الدخان 200 شيكل وكيلو السكر 57 شيكل والبصل 50 واللحوم 120 وحتى شحن الجوال بات بـ 2 شيكل ويعادل الشيكل الواحد بالدولار نحو 0،27.

الله ينتقم من كل ظالم .. الله ينتقم من كل من له يد في حصار أهل غزة .. الله ينتقم من كل متخاذل .. حسبنا الله ونعم الوكيل .. pic.twitter.com/071J2ndVk9 — Sam-eh (@iSam_eh) February 21, 2024

وحول موقف حركات وفصائل المقاومة من هذا التجويع والحصار وما إذا كانت تساعد المحاصرين شمال ووسط القطاع البالغ عددهم أكثر من نصف مليون أوضحت الصحفية أن مثل هذه الأمور لا أحد يعرفها ولا يمكن الإطلاع عليها.

لكن الرشقات التي كانت القسام تطلقها تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تحصل منذ نحو أسبوعين ويعتقد أن التهدئة من هذا الجانب لمنع ازدياد المعاناة عن الفلسطينيين المحاصرين لا سيما الأطفال والنساء.

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وكان مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند قد أكد أن النازحين في غزة يواجهون نقصا حادا في أماكن الإيواء والغذاء والدواء وأن الأمراض المعدية في غزة تزداد وسط ظروف غير صحية وأكثر من مليوني شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي.