الرئيسية » الهدهد » مسؤول لدى نظام الأسد يهرب إلى إسرائيل عبر حدود الجولان.. من هو؟

مسؤول لدى نظام الأسد يهرب إلى إسرائيل عبر حدود الجولان.. من هو؟

بقلم
مسؤول لدى نظام الأسد يهرب إلى إسرائيل عبر حدود الجولان

وطن – كشفت وسائل إعلام إسرائيلية هروب مسؤول من نظام الأسد إلى إسرائيل واعتقاله بعد اجتياز السياج الحدودي مع الجولان.

وأعلن الاحتلال اعتقال مسؤول سوري في حزب البعث بعد دخوله هارباً عن طريق الحدود في الجولان.

وفي منشور على منصة إكس أوضحت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن قوات من الاحتلال اعتقلت مشتبها به اجتاز الحدود من الأراضي السورية إلى إسرائيل.

وأوضحت أن المشتبه به يدعى مطاوع السرحان وهو قيادي وعضو في حزب البعث وعضو في لجنة المصالحة التابعة لنظام بشار الأسد.

هروب مسؤول نظام الأسد إلى إسرائيل

ويعيش مسؤول نظام الأسد مطاوع السرحان في بلدة الرفيد في الجولان السوري المتاخم للسياج الحدودي ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أن أجهزة الاحتلال تحقق معه.

وحسبما نقلته صحيفة معاريف فإن السرحان اعتقل داخل الأراضي السورية من قبل القوات الاسرائيلية في قرية الرفيد بمحافظة القنيطرة.

و أشارت تقارير، أوردتها الصحافة الإسرائيلية أيضاً، بأن السرحان هرب إلى إسرائيل عبر الحدود.

  • اقرأ أيضا:
هل سلمت سلطنة عمان رجل الأعمال السوري ماهر الدغيم لنظام الأسد؟

ونشر حساب “الرفيد اليوم على موقع “فيسبوك”، أن إسرائيل اعتقلت المدعو مطاوع السرحان صباح الأربعاء من أمام منزله في مزرعة المشيدة التابعة لبلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي.

هروب أم اختطاف؟

ونشرت الصفحة ذاتها توضيحاً بأن الاحتلال الإسرائيلي اختطف سرحان ثم أعاد تسليمه عبر قوات الأمم المتحدة فيما يواجه مصيراً مجهولاً في حال اعتقاله من نظام الأسد.

وجاء اعتقال مسؤول في النظام السوري بعد أقل من يوم واحد من قصف إسرائيلي على حي كفرسوسة وسط العاصمة دمشق والذي أسفر عن مقتل شخصين.

قد يعجبك أيضاً

مفاجأة عن مقالب رامز جلال في رمضان 2024!

مفاجأة عن مقالب رامز جلال في رمضان 2024!

مسؤول لدى نظام الأسد يهرب إلى إسرائيل عبر حدود الجولان

مسؤول لدى نظام الأسد يهرب إلى إسرائيل عبر حدود الجولان.. من هو؟

مجلة عبرية تقر بنهب جنود الاحتلال الإسرائيلي كل ما يقع تحت أيديهم في غزة

مجلة عبرية تقر بنهب جنود الاحتلال الإسرائيلي كل ما يقع تحت أيديهم في غزة

خلال 8 ثوان.. اغتيال وحشي لرجل ألاعمال في كولومبيا هيرنان فرانكو على يد قاتل محترف

خلال 8 ثوان.. اغتيال وحشي لرجل أعمال في كولومبيا على يد قاتل محترف (فيديو)

الحسين عموتة يكشف سبب رفضه تدريب المنتخب المغربي لكرة القدم

الحسين عموتة يكشف سبب رفضه تدريب المنتخب المغربي لكرة القدم

وطن تنقل الصرخات الأخيرة من غزة المحاصرة: "القطاع أشبه بمثلث برمودا"

وطن تنقل الصرخات الأخيرة من غزة المحاصرة: “القطاع أشبه بمثلث برمودا”

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior