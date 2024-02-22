مسؤول لدى نظام الأسد يهرب إلى إسرائيل عبر حدود الجولان.. من هو؟

وطن – كشفت وسائل إعلام إسرائيلية هروب مسؤول من نظام الأسد إلى إسرائيل واعتقاله بعد اجتياز السياج الحدودي مع الجولان.

وأعلن الاحتلال اعتقال مسؤول سوري في حزب البعث بعد دخوله هارباً عن طريق الحدود في الجولان.

وفي منشور على منصة إكس أوضحت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن قوات من الاحتلال اعتقلت مشتبها به اجتاز الحدود من الأراضي السورية إلى إسرائيل.

وأوضحت أن المشتبه به يدعى مطاوع السرحان وهو قيادي وعضو في حزب البعث وعضو في لجنة المصالحة التابعة لنظام بشار الأسد.

חשוד שחצה את קו הגבול משטח סוריה לשטח ישראל נעצר והועבר להמשך חקירת גורמי ביטחון. גורמי אופוזציה בסוריה טוענים כי העצור הינו מוטאע א-סרחאן חבר במפלגת השלטון במדינה, שמתגורר בכפר סמוך לגבול@kaisos1987 pic.twitter.com/lsSXnTom2w — כאן חדשות (@kann_news) February 22, 2024

هروب مسؤول نظام الأسد إلى إسرائيل

ويعيش مسؤول نظام الأسد مطاوع السرحان في بلدة الرفيد في الجولان السوري المتاخم للسياج الحدودي ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أن أجهزة الاحتلال تحقق معه.

وحسبما نقلته صحيفة معاريف فإن السرحان اعتقل داخل الأراضي السورية من قبل القوات الاسرائيلية في قرية الرفيد بمحافظة القنيطرة.

و أشارت تقارير، أوردتها الصحافة الإسرائيلية أيضاً، بأن السرحان هرب إلى إسرائيل عبر الحدود.

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ونشر حساب “الرفيد اليوم على موقع “فيسبوك”، أن إسرائيل اعتقلت المدعو مطاوع السرحان صباح الأربعاء من أمام منزله في مزرعة المشيدة التابعة لبلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي.

هروب أم اختطاف؟

ونشرت الصفحة ذاتها توضيحاً بأن الاحتلال الإسرائيلي اختطف سرحان ثم أعاد تسليمه عبر قوات الأمم المتحدة فيما يواجه مصيراً مجهولاً في حال اعتقاله من نظام الأسد.

وجاء اعتقال مسؤول في النظام السوري بعد أقل من يوم واحد من قصف إسرائيلي على حي كفرسوسة وسط العاصمة دمشق والذي أسفر عن مقتل شخصين.