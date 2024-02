مدون سفر يقارن بين الأطعمة الهندية والأمريكية على متن الطائرة والفائز هو …

وطن – لطالما اكتسب طعام الطائرات سمعة سيئة؛ لكونه غير شهي وغير طازج. وفي هذا السياق، قام مدون سفر مؤخرًا بمشاركة مقطع فيديو يقارن فيه بين الأطعمة الهندية والأمريكية على متن الطائرة.

مدون السفر (كارل روك)، قارن الوجبات عندما سافر ذهابًا وإيابًا في رحلة اقتصادية من نيودلهي إلى نيويورك مع الخطوط الجوية الأمريكية.

وأظهر “روك” في الفيديو وجبة العشاء ووجبة الإفطار المقدمة له عندما سافر من نيودلهي إلى نيويورك. وقال إنه تمكن من الاستمتاع بالوجبات الطازجة.

ثم أظهر العشاء ووجبة الإفطار التي تم تقديمها له عندما غادر نيويورك.

وأشار إلى أن الطعام الأمريكي كان غير شهي، ووصف الوجبة بأنها تشبه “طعام السجن الأمريكي”.

وحصد هذا الفيديو أكثر من 4000 إعجاب وأثار نقاشًا حول طعام الطائرات.

وتعليقًا على هذا الفيديو، كتب أحد مستخدمي إنستغرام: “من الجيد أن نرى شركات الطيران الهندية تسعى جاهدة لتقديم وجبات عالية الجودة، حيث من الواضح أن رحلات الطيران الأمريكية والمملكة المتحدة تتمتع بميزانية محدودة وتلتزم بالأطعمة المصنعة”.

بينما علق آخر: “كنت مسافرًا إلى أوكلاند من سنغافورة، بواسطة الخطوط الجوية السنغافورية، أعتقد أن طعامهم كان لائقًا جدًا في الدرجة الاقتصادية، وكانت الخدمة جيدة لأنهم لم يسمحوا لي بالمزيد من البيرة.”

وعلق شخص آخر قائلا: “لقد سافرنا مؤخرا مع طيران الإمارات من واشنطن العاصمة إلى دبي ثم دبي إلى دلهي. الطعام في الطريق لحجز المواقع كان ممتازًا! أفضل حتى من معظم طعام المطاعم في الولايات المتحدة. سافرنا بالطائرة على الدرجة الاقتصادية وحتى الطائرة كانت فسيحة وجميلة. للأسف، رحلة العودة من دبي إلى واشنطن العاصمة كان الطعام غير صالح للأكل ولم يكن حتى ساخناً أو مذاقًا فظيعًا. وبعد ساعات قليلة من تناول الطعام، تقيأت كل شيء مما أثار اشمئزاز المسافرين”.

في يناير 2023، ادعت امرأة تدعى Sarvapriya Sangwan أنها عثرت على أحجار صغيرة في الوجبات التي قدمتها رحلة طيران الهند رقم 215.

You don’t need resources and money to ensure stone-free food Air India (@airindiain). This is what I received in my food served in the flight AI 215 today. Crew member Ms. Jadon was informed.

This kind of negligence is unacceptable. #airIndia pic.twitter.com/L3lGxgrVbz

— Sarvapriya Sangwan (@DrSarvapriya) January 8, 2023