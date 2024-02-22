صحيفة إسرائيلية تنشر تقريرا عن فشل جيش الاحتلال في العثور على الأسرى.. ما قصة “الأقفاص”؟

وطن – تحدثت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، عن فشل جيش الاحتلال في العثور على أي من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وتحديدًا في خانيونس جنوبي القطاع.

وفيما ادعت الصحيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكمل سيطرته العملياتية على خانيونس، فقد نقلت عن مصادر مطلعة القول إن جيش الاحتلال لم يعثر على أي أسرى هناك.

وأضافت أن هذا الأمر جاء على الرغم من أن جيش الاحتلال عثر على عدة أنفاق خاصة مع أقفاص، مدعية أنه تم احتجاز الأسرى بها.

ترجيح جيش الاحتلال عن مكان وجود الأسرى

وفي معظم فترات الحرب، قال جيش الاحتلال إن معظم الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزتهم حركة حماس كانوا في خان يونس.

وكانت هناك شكوك كبيرة بشكل خاص في أن الأسرى ربما ما زالوا محتجزين في خان يونس في شبكة الأنفاق الواسعة، التي لم يخترق جيش الاحتلال سوى جزء منها.

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وبمجرد أن توغل جيش الاحتلال في القطاعين الغربي والجنوبي، وبدأت قواته قادرة على التحرك بحرية أكبر واستكشاف الأنفاق المتبقية بسرعة، أصبح من الواضح أن حماس نقلت الأسرى إلى أماكن أخرى، على حد قول الصحيفة.

وبالمثل، كانت جميع الأقفاص التي احتُجز فيها الأسرى فارغة، لكن كانت هناك علامات تشير إلى أنها كانت مشغولة حتى وقت قريب، فق زعم التقرير.

وفي وقت مبكر من شهر ديسمبر/كانون الأول، بدأت مصادر رفيعة المستوى تقول إن حماس كانت بالفعل تنقل بعض الأسرى من خان يونس إلى رفح.

وعلى الرغم من أنه من الممكن أيضًا أن يكون الأسرى مختبئين في قرى أكثر غموضًا، إلا أنه لم تقترح أي مصادر أمنية مثل هذه النظرية حتى الآن.