خلال 8 ثوان.. اغتيال وحشي لرجل أعمال في كولومبيا على يد قاتل محترف (فيديو)

وطن – وثق مقطع مصور متداول عبر منصات التواصل لحظات تحبس الأنفاس لاغتيال رجل أعمال شهير يدعى “هيرنان فرانكو” في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وأظهر الفيديو لحظة اغتيال رجل الأعمال الكولومبي “هيرنان فرانكو” عند دخوله بسيارته عبر مدخل إحدى العقارات.

#Atención Este es el momento exacto en el que Hernán Roberto Franco es atacado a tiros por un sicario en un edificio ubicado en el Parque de la 93 en Bogotá. Franco llegó sin signos vitales a la clínica del Country donde murió después de varios intentos de reanimación. pic.twitter.com/29czsWY0R3 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 21, 2024

وفي لحظة نزول “فرانكو” من السيارة انقض القاتل مسرعا نحوه وأطلق عليه عدة طلقات أردته قتيلا و ظهر القاتل وهو يلوح بسلاحه في وجه أحد الحراس الذي انتبه لعملية الاغتيال.

وفر القاتل مسرعاً عبر البوابة قبل لحظات من إغلاقها وتبين من المقطع أن عملية الاغتيال لم تستغرق سوى 8 ثوان فقط.

وتمكنت الكاميرات الأمنية في المكتب الذي كان يتواجد فيه رجل الأعمال من تسجيل الثواني الأخيرة من حياته قبل سقوطه متأثرا بإطلاق النار.