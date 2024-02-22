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خلال 8 ثوان.. اغتيال وحشي لرجل أعمال في كولومبيا على يد قاتل محترف (فيديو)

بقلم
خلال 8 ثوان.. اغتيال وحشي لرجل ألاعمال في كولومبيا هيرنان فرانكو على يد قاتل محترف

وطن – وثق مقطع مصور متداول عبر منصات التواصل لحظات تحبس الأنفاس لاغتيال رجل أعمال شهير يدعى “هيرنان فرانكو” في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وأظهر الفيديو لحظة اغتيال رجل الأعمال الكولومبي “هيرنان فرانكو” عند دخوله بسيارته عبر مدخل إحدى العقارات.

وفي لحظة نزول “فرانكو” من السيارة انقض القاتل مسرعا نحوه وأطلق عليه عدة طلقات أردته قتيلا و ظهر القاتل وهو يلوح بسلاحه في وجه أحد الحراس الذي انتبه لعملية الاغتيال.

وفر القاتل مسرعاً عبر البوابة قبل لحظات من إغلاقها وتبين من المقطع أن عملية الاغتيال لم تستغرق سوى 8 ثوان فقط.

وتمكنت الكاميرات الأمنية في المكتب الذي كان يتواجد فيه رجل الأعمال من تسجيل الثواني الأخيرة من حياته قبل سقوطه متأثرا بإطلاق النار.

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