بعد دعمها لإبادة غزة.. عرض مفاجئ من ستاربكس بلحم الخنازير في الصين (فيديو)

وطن – أطلقت شركة ستاربكس الداعمة للاحتلال الإسرائيلي مشروب قهوة بنكهة لحم الخنزير ضمن عرض وصف بالمفاجئ للزبائن في الصين بمناسبة العام القمري الجديد.

ووفق ما نقله موقع sietun ورصدته وطن فإن المنتج الجديد الذي يسمى “Nian Feng Savory Latte”، متوفر في عام التنين الصيني فقط، الذي بدأ في 10 فبراير/شباط.

وخرجت ستاربكس بدعم علني للاحتلال الإسرائيلي منذ حرب غزة المستمرة منذ أشهر وتحدت موظفيها المتعاطفين مع القضية الإنسانية بدعوى قضائية ضد نقابة عمالها.

#Starbucks in #China officially announced a Lunar New Year flavor- "Nian Feng Savory #Latte" composed of "Dongpo Braised Pork" flavor sauce, #espresso & steamed milk, then decorated with Braised Pork flavor sauce and pork breasts. The price is 68 local dollars. pic.twitter.com/d4Cb2RMlYZ

