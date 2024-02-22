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بعد دعمها لإبادة غزة.. عرض مفاجئ من ستاربكس بلحم الخنازير في الصين (فيديو)

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بعد دعمها لإبادة غزة.. عرض مفاجئ من ستاربكس بلحم الخنازير في الصين

وطن – أطلقت شركة ستاربكس الداعمة للاحتلال الإسرائيلي مشروب قهوة بنكهة لحم الخنزير ضمن عرض وصف بالمفاجئ للزبائن في الصين بمناسبة العام القمري الجديد.

ووفق ما نقله موقع sietun ورصدته وطن فإن المنتج الجديد الذي يسمى “Nian Feng Savory Latte”، متوفر في عام التنين الصيني فقط، الذي بدأ في 10 فبراير/شباط.

وخرجت ستاربكس بدعم علني للاحتلال الإسرائيلي منذ حرب غزة المستمرة منذ أشهر وتحدت موظفيها المتعاطفين مع القضية الإنسانية بدعوى قضائية ضد نقابة عمالها.


والصين هي ثاني أكبر سوق لـ”ستاربكس” بعد الولايات المتحدة مع دول أخرى آسيوية.

عرض مفاجئ من ستاربكس بلحم الخنازير!

ووصف المنتج بأنه عرض مفاجئ ونشرت الشركة على تطبيق التوصيل الخاص بها قهوة الخنازير المثيرة للجدل وقالت إنها تجمع بين مكونات اللاتيه التقليدية (الإسبريسو والحليب المخفوق) مع صلصة Dongpo بنكهة لحم الخنزير المطهو ببطء.

ووفق ما نقله موقع Jiupai News عن ممثلي “ستاربكس” في الصين فإن “الزبائن يتهافتون على شراء القهوة ذات النكهة الخاصة للعام الجديد و يأتي البعض إلى المتاجر للاستفسار على وجه التحديد عن مشروب Nian Feng Savory Latte” حسب المزاعم التي لا يمكن التحقق من صحتها.

وتسبب العرض المفاجئ بمناقشات ساخنة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تكهن العديد من المستخدمين بمذاق المشروب والغرض منه وانتقد البعض هذا المشروب واصفين إياه بالغريب وبأن الشركة تتخذه حجة لرفع أسعارها.

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وكان سهم مجموعة ستاربكس قد تكبد خسائر منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك بسبب المشاركة الشعبية الواسعة في حملات المقاطعة، بجانب ضعف الإقبال على الحملات الترويجية.

وتمتلك السلسلة أكثر من 35 ألف فرع حول العالم في 86 دولة، من بينها أكثر من 9 آلاف فرع بالولايات المتحدة، وما يقارب 1900 مقهى في 11 بلدا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعمل من خلالها أكثر من 19 ألف موظف.

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