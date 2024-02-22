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الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات هجومية جديدة إحداها في إيلات

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الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات هجومية جديدة إحداها في إيلات

وطن – أعلنت جماعة الحوثي التابعة لإيران مساء الخميس تنفيذ 3 عمليات هجومية أحدها استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر والأخرى استهدفت منطقة إيلات والثالثة طالت سفينة بريطانية في خليج عدن ما أدى إلى احتراقها.

وجاء في بيان للمتحدث الرسمي للجماعة يحيى سريع: “انتصارا لمظلومية الشعبِ الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، قامت القوات المسلحة اليمنية بتنفيذ 3 عمليات عسكرية نوعية”.

وأضاف سريع أن العملية الأولى أطلقت خلالها الجماعة “عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة”.

استهداف للسفن الأمريكية البريطانية

وأردف متحدث الحوثي يحيى سريع أن الهجوم الثاني تم في خليج عدن، حيث نفذت الجماعة عملية استهداف لسفينة بريطانية (ISLANDER)، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة أصابتها بشكل مباشر ما أدى إلى نشوب حريق فيها”.

وتابع أن العملية الثالثة تم خلالَها استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة منوهاً إلى عزم الجماعة التابعة لإيران تنفيذ تلك الهجمات “لأجل الشعب الفلسطيني ودفاعا عن اليمنِ في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني” حسب زعم البيان.

وكم كرر يحيى سريع ما تذكره جماعة الحوثي في كل بيان “أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وقبل يومين أعلن سريع استهداف عناصر الجماعة لسفينتينِ أمريكيتين في خليج عدن وقبلها استهداف لسفينة بريطانية في خليج عدن وإسقاط طائرة أمريكية في الحديدة.

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