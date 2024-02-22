الحسين عموتة يكشف سبب رفضه تدريب المنتخب المغربي لكرة القدم

وطن – كشف المدير الفني لمنتخب الأردن الوطني، الحسين عموتة، أنه تلقى سابقاً عرضاً من طرف الاتحاد المغربي لكرة القدم لتدريب “أسود الأطلس” لكنه رفضه.

وتمكن عموتة من إيصال منتخب الأردن إلى التصفيات النهائية لكأس آسيا وكاد أن ينال اللقب لولا خسارته أمام المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور .

وقال عموتة في لقاء مع إذاعة “صوت المغرب” إن الفرصة أتيحت له لتدريب المنتخب الأول في المغرب ولكن بعض الظروف الشخصية حالت دون ذلك.



ووجه عموتة الشكر لرئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم “فوزي لقجع” الذي اقترح عليه أن يكون مدرباً لمنتخب المغرب.

لأنه حسب قوله لم يكن مرتاحاً على الصعيد الذهني والنفسي ومتحمساً بسبب الظروف التي أشار إليها وعبر عن أمله بأن تأتي فرصة تدريب منتخب المغرب مرة ثانية.

رحيل عن منتخب الأردن

ومن ضمن تصريحات المدير الفني للمنتخب الأردني الحسين عموتة قرار رحيله عن تدريب النادي الأردني عقب نهاية عقده بسبب ظروف عائلية خاصة. أثارت موجة من الجدل في الشارع الرياضي الأردني.

وقال عموتة في تصريحات تلفزيونية :”قررت بالفعل الرحيل عن تدريب منتخب الأردن، لكن ليس الآن، ولكن بعد 3 أو 4 أشهر لأن عقدي لا زال سارياً؛ نظراً لأني أواجه بعض الظروف الصعبة التي تتطلب تواجدي مع عائلتي في المغرب”، مؤكدًا أنه لم يصل إليه أيّ عرض بعد كأس آسيا.

ودخل عموتة تاريخ كرة القدم الأردنية، بعدما قاد فريق “النشامى” إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا الأخيرة، في إنجاز غير مسبوق، علما بأن “النشامى” خسروا النهائي أمام منتخب البلد المضيف قطر بنتيجة 1-3.

وبذلك أصبح عموتة ثالث مدرب عربي يصل إلى نهائي كأس آسيا عبر التاريخ، بعد السعوديين خليل الزياني وناصر الجوهر.

انجازات رياضية

والحسين عموتة مواليد 24 أكتوبر 1969 بمدينة الخميسات بالمغرب لاعب كرة قدم مغربي سابق كان يلعب في مركز الوسط، وحاليا يشغل مدربًا للمنتخب الأردني. أمضى مسيرته الكروية في المغرب والخليج العربي، شارك مع منتخب بلاده في الألعاب الأولمبية الصيفية 1992.

وكان أول ظهور معروف له في 2 سبتمبر 1990 خلال تصفيات كأس الأمم الإفريقية 1992، في المباراة التي انتهت بانتصار المغرب على موريتانيا.

في عام 2011، أصبح المدير الرياضي لنادي السد القطري، قبل أن يتم تعيينه بديلاً للمدرب خورخي فوساتي في عام 2012.

في يناير 2017، تعاقد عموتة مع نادي الوداد الرياضي لمدة موسم ونصف، وحقٌّق معه الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا كأول مدرب مغربي يحقق البطولة الإفريقية.

و تم تعيين عموتة في 27 يونيو 2023 مدرباً للمنتخب الأردني لكرة القدم ليخوض كأس آسيا 2023، ويتأهل الأردن بقيادته إلى مراحل خروج المغلوب بعد حصوله على المركز الثالث في دور المجموعات وفي دور الـ16، فاز الأردن على العراق 3-2. وفي الدور ربع النهائي، فاز الأردن على طاجيكستان 1-0، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه.