اكتشاف أكبر أناكوندا في العالم .. طولها 8 أمتار ووزنها 200 كغم ورأسها بحجم رأس إنسان!

وطن – في وسط غابات الأمازون المطيرة، اكتشف العلماء أكبر ثعبان في العالم وهي أناكوندا عملاقة لم يتم توثيقها من قبل.

واكتشف مذيع الحياة البرية التليفزيوني البروفيسور “فريك فونك” أناكوندا عملاقة لم يتم توثيقها من قبل، يبلغ وزنها 440 رطلاً، وطولها 26 قدمًا، ولها رأس بحجم الإنسان.

اكتشاف أكبر أناكوندا في العالم

ويقال أن هذا النوع من الثعابين هو الأكبر والأثقل على الكوكب بأكمله.

وفي مقطع فيديو على إنستغرام، يعرض البروفيسور فونك بفخر النتائج التي توصل إليها من خلال السباحة بجوار الأناكوندا الضخمة دون أدنى خوف.

The world’s biggest snake has been discovered in the Amazon rainforest. The huge anaconda measures 26ft-long, weighs 440lbs and its head is the same size as a human’s. The Northern Green Anaconda was found by TV wildlife presenter, Professor Freek Vonk. pic.twitter.com/giAVzBMrKr — The Independent (@Independent) February 21, 2024

وكتب في التعليق: “يحتوي الفيديو على أكبر أناكوندا رأيتها على الإطلاق؛ يبلغ طولها ثمانية أمتار، ووزنها أكثر من 200 كيلوغرام، وله رأس بحجم رأسي. سميك مثل إطار السيارة”.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Prof. dr. Freek Vonk‎‏ (@‏‎freekvonk‎‏)‎‏

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ونشرت صورة للأناكوندا الخضراء الشمالية يوم 16 فبراير/شباط الجاري، في دراسة بمجلة “دايفيرسيتي” العلمية وهي تسبح بجوار البروفيسور فونك.

وقال البروفيسور فونك: “اكتشفنا مع 14 عالما آخر من 9 دول، أن أكبر أنواع الثعابين في العالم هو الأناكوندا الخضراء. كما نعلم جميعًا من الأفلام والقصص عن الثعابين العملاقة وهي في الواقع نوعان مختلفان. رغم أنهما يبدوان متطابقين تقريبًا للوهلة الأولى، فإن الفرق الجيني بينهما يبلغ 5.5% وهذا ضخم”.

وأضاف “أطلقنا على النوع الجديد الاسم اللاتيني (إيونكتيس أكاييما) أي الأناكوندا الخضراء الشمالية. كلمة أكاييما تأتي من عدة لغات أصلية شمال أميركا الجنوبية وتعني الثعبان الكبير”.