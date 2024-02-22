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اكتشاف أكبر أناكوندا في العالم .. طولها 8 أمتار ووزنها 200 كغم ورأسها بحجم رأس إنسان!

بقلم
أكبر ثعبان في العالم .. أناكوندا عملاقة لم يتم توثيقها من قبل

وطن – في وسط غابات الأمازون المطيرة، اكتشف العلماء أكبر ثعبان في العالم وهي أناكوندا عملاقة لم يتم توثيقها من قبل.

واكتشف مذيع الحياة البرية التليفزيوني البروفيسور “فريك فونك” أناكوندا عملاقة لم يتم توثيقها من قبل، يبلغ وزنها 440 رطلاً، وطولها 26 قدمًا، ولها رأس بحجم الإنسان.

اكتشاف أكبر أناكوندا في العالم

ويقال أن هذا النوع من الثعابين هو الأكبر والأثقل على الكوكب بأكمله.

أناكوندا عملاقة لم يتم توثيقها من قبل
أناكوندا عملاقة لم يتم توثيقها من قبل

وفي مقطع فيديو على إنستغرام، يعرض البروفيسور فونك بفخر النتائج التي توصل إليها من خلال السباحة بجوار الأناكوندا الضخمة دون أدنى خوف.

وكتب في التعليق: “يحتوي الفيديو على أكبر أناكوندا رأيتها على الإطلاق؛ يبلغ طولها ثمانية أمتار، ووزنها أكثر من 200 كيلوغرام، وله رأس بحجم رأسي. سميك مثل إطار السيارة”.

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ونشرت صورة للأناكوندا الخضراء الشمالية يوم 16 فبراير/شباط الجاري، في دراسة بمجلة “دايفيرسيتي” العلمية وهي تسبح بجوار البروفيسور فونك.

أضخم أناكوندا
الأناكوندا تسبح بجوار البروفيسور فونك

وقال البروفيسور فونك: “اكتشفنا مع 14 عالما آخر من 9 دول، أن أكبر أنواع الثعابين في العالم هو الأناكوندا الخضراء. كما نعلم جميعًا من الأفلام والقصص عن الثعابين العملاقة وهي في الواقع نوعان مختلفان. رغم أنهما يبدوان متطابقين تقريبًا للوهلة الأولى، فإن الفرق الجيني بينهما يبلغ 5.5% وهذا ضخم”.

وأضاف “أطلقنا على النوع الجديد الاسم اللاتيني (إيونكتيس أكاييما) أي الأناكوندا الخضراء الشمالية. كلمة أكاييما تأتي من عدة لغات أصلية شمال أميركا الجنوبية وتعني الثعبان الكبير”.

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