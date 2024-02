اكتشاف أكبر أناكوندا في العالم .. طولها 8 أمتار ووزنها 200 كغم ورأسها بحجم رأس إنسان!

وطن – في وسط غابات الأمازون المطيرة، اكتشف العلماء أكبر ثعبان في العالم وهي أناكوندا عملاقة لم يتم توثيقها من قبل.

واكتشف مذيع الحياة البرية التليفزيوني البروفيسور “فريك فونك” أناكوندا عملاقة لم يتم توثيقها من قبل، يبلغ وزنها 440 رطلاً، وطولها 26 قدمًا، ولها رأس بحجم الإنسان.

ويقال أن هذا النوع من الثعابين هو الأكبر والأثقل على الكوكب بأكمله.

وفي مقطع فيديو على إنستغرام، يعرض البروفيسور فونك بفخر النتائج التي توصل إليها من خلال السباحة بجوار الأناكوندا الضخمة دون أدنى خوف.

The world’s biggest snake has been discovered in the Amazon rainforest.

The huge anaconda measures 26ft-long, weighs 440lbs and its head is the same size as a human’s.

The Northern Green Anaconda was found by TV wildlife presenter, Professor Freek Vonk. pic.twitter.com/giAVzBMrKr

— The Independent (@Independent) February 21, 2024