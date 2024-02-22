أصبحت 47 عاماً .. سيرين عبدالنور مثيرة في عيد ميلادها! (صور)

وطن – شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور جمهورها جانباً من احتفالها بعيد ميلادها الـ 47 فهي من مواليد 21 شباط 1977.

ونشرت سيرين عبدالنور عبر حساباتها بمواقع التواصل، صوراً احتفالها بعيد ميلادها، ظهرت فيها بفستان أحمر مُثير أبرز مفاتنها .

وارفقت سيرين عبدالنور صورها بتعليق قالت فيه: “مع تقدمي في العمر اليوم، أشعر بالامتنان لهبة الحياة والأشخاص الرائعين الذين أستطيع مشاركة حياتي معهم. عيد ميلاد سعيد لي”.

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ونسقت النجمة اللبنانية إطلالتها مع أقراط كبيرة، ومكياج جريء، إذاعتمدت أحمر شفاه بنفس لون فستانها.

وحظيت إطلالة سيرين بتفاعل كبير من قبل رواد السوشال ميديا الذين تغزلوا بجمالها، معربين عن إعجابهم بإطلالتها، وسط أمنياتهم بأن ترافقها السعادة دائماً.

وقدمت سيرين شكرها لكلّ من هنّأها بعيد ميلادها، وغرّدت عبر منصة إكس: “شكر كبير لكل المحبين ولكل يللي خصص تغريدة لمعايدتي بعيد ميلادي فرحتوني “.

شكر كبير لكل المحبين ولكل يللي خصص تغريدة لمعايدتي بعيد ميلادي فرحتوني 🙏

بحبكن ❤️ #سيرين_عبدالنور pic.twitter.com/fiLSwQ9OCH — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) February 21, 2024

على الصعيد الفني، تتطلع سيرين عبد النور إلى عرض مسلسلها الجديد “النسيان”، الذي يتناول قصة زوجين يواجهان العديد من التحديات والصعوبات في حياتهما، بما في ذلك اختطاف أبنائهما.

في حين يتميز المسلسل بطابعه المليء بالإثارة والتشويق. ويتناول العديد من القضايا والمواقف الصعبة.

كما أكدت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في تصريحاتٍ سابقة، أن الدور الذي ستقدّمه في المسلسل الجديد “النسيان” سيكون مختلفاً تماماً عن الأعمال التي قدّمتها منذ بداية مشوارها الفني.