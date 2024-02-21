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مبابي يضغط على ريال مدريد للحصول على هذا الطلب.. فهل ستوافق إدارة الملكي عليه؟!

بقلم
اللاعب مبابي

وطن- رغم حديث جل وسائل الإعلام الإسبانية والفرنسية عن تأكيد انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد الصيف المقبل، قادماً من نادي باريس سان جيرمان.

وكشف تقرير نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عن سبب الإعلان الرسمي عن انتقال كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد، رغم كل التقارير والوسائل التي تحدثت عن إتمام تلك الصفقة.

ريال مدريد وطلب مبابي الأخير

وتابعت الصحيفة، ” لا توجد شكوك حول انتقال مبابي إلى نادي ريال مدريد، لكن هناك تفاصيل صغيرة بحاجة إلى حسمها بشكل نهائي من أجل إتمام الصفقة”.

كما وواصلت، ” مفاوضات ريال مدريد مع مبابي وصلت إلى مراحلها النهائية، والمحور الأخير هو بند حقوق الصور، حيث يضغط  اللاعب بكل قوة من أجل الحصول على أكبر نسبة ممكنة لذلك”.

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راتب مبابي مع ريال مدريد

وأضافت، ” مبابي سيتقاضى نحو 15 مليون يورو سنوياً، العقد سيمتد لمدة 5 أعوام ( أي لعام 2029)، وسيحصل على 150 مليون يورو مكافأة التوقيع مع ريال مدريد، ستقسم على المدة التي سيقضيها داخل صفوف النادي”.

وختمت، ” راتب اللاعب مبابي الذي سيتقاضاه مع ريال مدريد يعد نصف ما يتقاضاه مع باريس سان جيرمان وهو 32 مليون يورو الموسم الحالي”.

مبابي وريال مدريد
كيليان مبابي

وسجل كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان 21 هدفاً في منافسات الدوري الفرنسي 2023-2024 لهذا الموسم، لينفرد في صدارة جدول الهدافين.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم برصيد 62 نقطة، بفارق6  نقاط عن الوصيف جيرونا صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

يذكر بأن باريس سان جيرمان متصدر الجدول الدوري الفرنسي الحالي وحامل اللقب السابق، قد أعلن بشكل رسمي عن رحيل نجمه كيليان مبابي عن صفوف فريق العاصمة مع نهاية الموسم الجاري.

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