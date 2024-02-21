مبابي يضغط على ريال مدريد للحصول على هذا الطلب.. فهل ستوافق إدارة الملكي عليه؟!

وطن- رغم حديث جل وسائل الإعلام الإسبانية والفرنسية عن تأكيد انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد الصيف المقبل، قادماً من نادي باريس سان جيرمان.

وكشف تقرير نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عن سبب الإعلان الرسمي عن انتقال كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد، رغم كل التقارير والوسائل التي تحدثت عن إتمام تلك الصفقة.

ريال مدريد وطلب مبابي الأخير

وتابعت الصحيفة، ” لا توجد شكوك حول انتقال مبابي إلى نادي ريال مدريد، لكن هناك تفاصيل صغيرة بحاجة إلى حسمها بشكل نهائي من أجل إتمام الصفقة”.

🚨⚪️ Real Madrid fixed salary proposal for Kylian Mbappé is way lower than the one made in summer 2022 — and also lower than current salary. Real want Mbappé to join the club at their conditions after spending years on this saga. Contract proposal, already in Kylian’s hands. pic.twitter.com/HgAL3BxclJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024

كما وواصلت، ” مفاوضات ريال مدريد مع مبابي وصلت إلى مراحلها النهائية، والمحور الأخير هو بند حقوق الصور، حيث يضغط اللاعب بكل قوة من أجل الحصول على أكبر نسبة ممكنة لذلك”.

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راتب مبابي مع ريال مدريد

وأضافت، ” مبابي سيتقاضى نحو 15 مليون يورو سنوياً، العقد سيمتد لمدة 5 أعوام ( أي لعام 2029)، وسيحصل على 150 مليون يورو مكافأة التوقيع مع ريال مدريد، ستقسم على المدة التي سيقضيها داخل صفوف النادي”.

وختمت، ” راتب اللاعب مبابي الذي سيتقاضاه مع ريال مدريد يعد نصف ما يتقاضاه مع باريس سان جيرمان وهو 32 مليون يورو الموسم الحالي”.

وسجل كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان 21 هدفاً في منافسات الدوري الفرنسي 2023-2024 لهذا الموسم، لينفرد في صدارة جدول الهدافين.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم برصيد 62 نقطة، بفارق6 نقاط عن الوصيف جيرونا صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

يذكر بأن باريس سان جيرمان متصدر الجدول الدوري الفرنسي الحالي وحامل اللقب السابق، قد أعلن بشكل رسمي عن رحيل نجمه كيليان مبابي عن صفوف فريق العاصمة مع نهاية الموسم الجاري.