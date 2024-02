مبابي يضغط على ريال مدريد للحصول على هذا الطلب.. فهل ستوافق إدارة الملكي عليه؟!

وطن- رغم حديث جل وسائل الإعلام الإسبانية والفرنسية عن تأكيد انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد الصيف المقبل، قادماً من نادي باريس سان جيرمان.

وكشف تقرير نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عن سبب الإعلان الرسمي عن انتقال كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد، رغم كل التقارير والوسائل التي تحدثت عن إتمام تلك الصفقة.

وتابعت الصحيفة، ” لا توجد شكوك حول انتقال مبابي إلى نادي ريال مدريد، لكن هناك تفاصيل صغيرة بحاجة إلى حسمها بشكل نهائي من أجل إتمام الصفقة”.

🚨⚪️ Real Madrid fixed salary proposal for Kylian Mbappé is way lower than the one made in summer 2022 — and also lower than current salary.

Real want Mbappé to join the club at their conditions after spending years on this saga.

Contract proposal, already in Kylian’s hands. pic.twitter.com/HgAL3BxclJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024