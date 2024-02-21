الرئيسية » رياضة »  لاعبو المنتخب الفلسطيني يعبرون عن امتنانهم لدولة جنوب أفريقيا لدعمها القضية العادلة (فيديو)

 لاعبو المنتخب الفلسطيني يعبرون عن امتنانهم لدولة جنوب أفريقيا لدعمها القضية العادلة (فيديو)

بقلم
لاعبو المنتخب الفلسطيني للمحليين

وطن- عبر لاعبو المنتخب الفلسطيني الفدائي للمحليين عن امتنانهم لدولة جنوب أفريقيا، على ضوء دعمها القضية الفلسطينية، إثر حرب الإبادة والتطهير العرقي المتواصلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم ال138.

وقال حارس منتخب الفدائي الفلسطيني للمحليين مهدي أسي، ” بوجه شكري لدولة جنوب أفريقيا، لأنهم وقفوا معنا في القضية وفي كل شيء”.

لاعبو المنتخب الفلسطيني الفدائي للمحليين

بينما قال اللاعب يزن شرحة نجم الفدائي الفلسطيني للمحليين، ” الحمد الله رب العالمين إنه بعتنا هذه الدولة، الناس هون أكثر من رائعين ونشكركم على حسن الاستقبال، وإن شاء الله لما تحرر فلسطين تكون أيد بأيد معنا جنوب أفريقيا”.

كما وأعرب اللاعب علي ربيع نجم المنتخب الفلسطيني للمحليين، ” شكراً كثير لجنوب أفريقيا، ويعني أخوتنا وحبايبنا على هذا الاستقبال والبطولة والدعم، إن شاء يزورنا لما تحرر فلسطين زي ما تحررت جنوب أفريقيا”.

المنتخب الفلسطيني لمحليين
تتويج المنتخب الفلسطيني لمحليين كأس الحرية الودية
اقرأ أيضاً: 
كأس الحرية الودية

وتوج المنتخب الفلسطيني (الفدائي) للمحليين بكأس الحرية الودية، بعد فوزه على نظيره جنوب أفريقيا بهدف نظيف دون مقابل، وذلك ضمن مبادرة كرة قدم من أجل الإنسانية.

وكانت دولة جنوب أفريقيا قد رفعت شكوى لدى محكمة العدل الدولية (لاهاي)، للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي خلال الحرب المتواصلة على أهل فلسطين بغزة للشهر الخامس على التوالي.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان حربه على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر الماضي، الألاف من المجازر بحق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء في أماكن متفرقة من القطاع، من خلال قصف الأحياء السكنية والمنازل والمدارس والمشافي وغيرها على رؤوس ساكنها دون سابق إنذار.

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتقى أكثر من 29 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين وأصيب ما يزيد عن 69 ألف آخرين بجراح مختلفة، خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة حتى هذه اللحظة.

للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام

قد يعجبك أيضاً

لاعبو المنتخب الفلسطيني للمحليين

 لاعبو المنتخب الفلسطيني يعبرون عن امتنانهم لدولة جنوب أفريقيا لدعمها القضية العادلة (فيديو)

السلطات اللبنانية

سجن روسي في لبنان لإدانته بالتجسس مع إسرائيل.. ما علاقته بصالح العاروري؟

الطماطم الأردنية لإسرائيل

بينما الفلسطينيون يموتون جوعًا.. الطماطم الأردنية تغرق الأسواق الإسرائيلية لسد العجز

الشيخ محمد بن سعود الهنائي

سلطنة عمان.. المحكمة العليا تقر حكم إعدام قاتلي الشيخ محمد الهنائي وتفاعل واسع

حماس تحذر الاحتلال من فرض أي قيود على دخول المسلمين للمسجد الأقصى في شهر رمضان

حماس تحذر إسرائيل من “انفجارين على جبهتين”.. ما القصة؟

تركيا تعلن تفكيك شبكة تجسس سورية تعمل لصالح فرنسا بقيادة أحمد قطيع

تركيا تعلن تفكيك شبكة تجسس سورية تعمل لصالح فرنسا.. الأسماء والتفاصيل

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior