 لاعبو المنتخب الفلسطيني يعبرون عن امتنانهم لدولة جنوب أفريقيا لدعمها القضية العادلة (فيديو)

وطن- عبر لاعبو المنتخب الفلسطيني الفدائي للمحليين عن امتنانهم لدولة جنوب أفريقيا، على ضوء دعمها القضية الفلسطينية، إثر حرب الإبادة والتطهير العرقي المتواصلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم ال138.

وقال حارس منتخب الفدائي الفلسطيني للمحليين مهدي أسي، ” بوجه شكري لدولة جنوب أفريقيا، لأنهم وقفوا معنا في القضية وفي كل شيء”.

بينما قال اللاعب يزن شرحة نجم الفدائي الفلسطيني للمحليين، ” الحمد الله رب العالمين إنه بعتنا هذه الدولة، الناس هون أكثر من رائعين ونشكركم على حسن الاستقبال، وإن شاء الله لما تحرر فلسطين تكون أيد بأيد معنا جنوب أفريقيا”.

كما وأعرب اللاعب علي ربيع نجم المنتخب الفلسطيني للمحليين، ” شكراً كثير لجنوب أفريقيا، ويعني أخوتنا وحبايبنا على هذا الاستقبال والبطولة والدعم، إن شاء يزورنا لما تحرر فلسطين زي ما تحررت جنوب أفريقيا”.

وتوج المنتخب الفلسطيني (الفدائي) للمحليين بكأس الحرية الودية، بعد فوزه على نظيره جنوب أفريقيا بهدف نظيف دون مقابل، وذلك ضمن مبادرة كرة قدم من أجل الإنسانية.

وكانت دولة جنوب أفريقيا قد رفعت شكوى لدى محكمة العدل الدولية (لاهاي)، للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي خلال الحرب المتواصلة على أهل فلسطين بغزة للشهر الخامس على التوالي.

The Palestine football team playing a Western Cape XI at Athlone Stadium in Cape Town, South Africa. pic.twitter.com/3xlqjYXjTW

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان حربه على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر الماضي، الألاف من المجازر بحق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء في أماكن متفرقة من القطاع، من خلال قصف الأحياء السكنية والمنازل والمدارس والمشافي وغيرها على رؤوس ساكنها دون سابق إنذار.

Thousands of Capetonians welcome the Palestinian national football team at Athlone Stadium in South Africa.

Today, February 11th, marks the day Nelson Mandela was freed after 27 years in prison for fighting the racist Apartheid system 🇵🇸🇿🇦 pic.twitter.com/jT2EovaYe5

— Leyla Hamed (@leylahamed) February 11, 2024