غلاء أشهر مشروب في مصر يثير غضب المواطنين: “هل سيصبح من الممنوعات؟”

وطن – أثار ارتفاع أسعار البن في مصر حالة من الغضب الواسع بين رواد منصات التواصل بعدما وصل سعر كيلو القهوة لبعض الأنواع لنحو 900 جنيه مصري.

وذكر سكرتير شعبة البن بالغرف التجارية محمد عبد المقصود حول غلاء البن أن سعر الطن الواحد وصل إلى 300 ألف جنيه.

وأضاف المسؤول المصري أنه خلال 3 أشهر مضت شهدت أسعار البن قفزة عالية وليس لدى مصر سيطرة عليها لأنها خاضعة بنسبة 100% لسعر صرف الدولار.

ويتراوح كيلو البن السادة من 450 إلى 480 والبن المحوج يصل إلى 540 جنيها و أعلى أسعار هذا المشروب هو البن الكولومبي واليمني.

وتوقع عبد المقصود ارتفاع أسعار البن الشهر مع بداية رمضان، لأن البضاعة قليلة فى السوق والفيصل في السيطرة على سعر البن هو تغير سعر الدولار.

سخرية وغضب واسع

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل ساخر مع هذا الغلاء ومنهم عصام القرملي الذي كتب: “بعد غلاء أسعار البن هل سيندرج البن ضمن جدول المخدرات؟”.

بعد غلاء أسعار البن هل سيندرج البن ضمن جدول المخدرات pic.twitter.com/6nLQ9hPJXT — المستر عصام القزملي (@alqzmly) February 20, 2024

وكتب القصبي في ذات السياق عن غلاء أسعار البن في مصر: “لما ربع البُن يوصل ٢٠٠ ج يبقى ماسمهاش “بحتسي” القهوة .. إسمها بتعاطى!”.

لما ربع البُن يوصل ٢٠٠ ج يبقى ماسمهاش "بحتسي" القهوة .. إسمها بتعاطى!#جمعة_مباركة #الاسعار_الجديدة #غلاء_المعيشة — El Kasaby (@ElKasaby17) February 9, 2024

وغرد شرقاوي عن الغلاء الحاصل: “البن بقى أغلى من الحشيش” مع صورة لعادل إمام في إحدى أفلامه الكوميدية الساخرة.

وسخرت ماريهان رضا على طريقتها الخاصة بالقول: “بعد غلاء الاسعار وخصوصا البن م مكانى هذا قررت اتجوز تاجر بن”.

بعد غلاء الاسعار وخصوصا البن

م مكانى هذا قررت اتجوز تاجر بن😂 — Marehan Reda. (@MaraeiMarehan) February 3, 2024

ربط أسعار البن في مصر بالدولار!

وقال نائب رئيس شعبة البن في مصر محمد نظمي عن هذه الأسعار غير المسبوقة: إن الأمر مرتبط بالدولار، وكلما زاد الدولار ارتفعت تكلفة استيراد البن.

وزعم نظمي أن الغلاء يحدث عالميًا وليس في مصر فقط وتذرع بما أسماه أثر المناخ على المحاصيل في العالم كله، وكل دولة منتجة للبن تحاول تصدير محصولها.

رئيس شعبة البن «حسن فوزي» يقول إن بعض التجار اتجهوا لإضافة بعض المواد للبن بعد غلاء أسعاره، مشيرا إلى وصول سعر كيلو البن السادة إلى 480 جنيها، والمحوج إلى 600 جنيه pic.twitter.com/lReTpLnU8n — Super Hero Palestine (@Hero12317Hero) February 9, 2024

ولفت إلى أن هناك زيادة في مصاريف الشحن والموانئ والتأمينات والنقل” متابعاً في مداخلة صحفية: “منذ عام يزداد سعر البن كل شهر بشكل كبير”.

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ولم يتردد المسؤول المصري في ربط غلاء البن بما يحصل في البحر الأحمر من توترات على خلفية حرب غزة.

وعن ذلك قال نظمي: “ما يحدث في البحر الأحمر أثر على السفن كلها وبالتبعية سعر الدولار، أي أن المشكلات أصبحت عالمية وليست داخلية فقط”.

"البن المغشوش بيسبب أمراض كتيرة"..

طبيب مصري يحذر من انتشار البن المغشوش بسبب غلاء أسعار البن pic.twitter.com/w7UGGuI3er — شبكة رصد (@RassdNewsN) January 31, 2024

وكان مصريون قد حذروا من شرب القهوة المغشوشة في الأسواق بسبب خلطها بمواد أخرى قد تسبب التسمم وفق ما أكده طبيب مصري.