الرئيسية » الهدهد » طفل فلسطيني يبكي النجوم والجمهور والمشاهدين في برنامج عالمي للمسابقات (فيديو)

طفل فلسطيني يبكي النجوم والجمهور والمشاهدين في برنامج عالمي للمسابقات (فيديو)

بقلم
طفل فلسطيني يبكي النجوم والجمهور والمشاهدين في برنامج عالمي للمسابقات

وطن – لخص طفل فلسطينى فى دقيقتين مآسي الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة كاشفاً عورات المجتمع الدولى إزاء صمته عن هذه الجرائم، مما دفع عدداً من الحضور للبكاء كما أظهرت عدسات الكاميرات داخل برنامج عالمي للمسابقات.

وظهر الطفل ضمن البرنامج، وهو مدمى الوجه ويحمل أورقاً كتب فيها عبارات باللاتينية وخفض جسده إلى الأسفل ليختار منها ورقة كتب عليها “نريد الحرية” ثم قام بتمزيقها.

ويرافقه بحسب الفيديو تعليق يقول:” كل حياتنا رعب وعذاب” ويسمع صوت طفل بجانب أنقاض -كما يبدو- وهو يصيح:” كمال .. كان عايش والله”
وتابع بحسب التعليق:”أنا رايح أروح لعند أبوي كمان”.

ثم يمسك الطفل بورقة كتب عليها حقوقي ويمزقها أيضاً ، وتابع التعليق:” بيكفي يا عالم حسبي الله ونعم الوكيل”.

ويسمع صوت أحد الأطفال بالفيديو المشغل بالخلفية:”نفسي ألعب بديش أموت يا أمي”. ووسط دهشة لجنة تحكيم المسابقة يرى الطفل وهو يحمل ورقة ثالثة كتب عليها “القادة العرب” ثم يقوم بتمزيقها أيضاً.

ليحمل بعدها لوحة دون عليها “حقوق الإنسان” وبدأ يلوح بها قبل أن يمزقها هي الأخرى. وكذلك فعل بورقة تحمل اسم “وسائل الإعلام” وسط تصفيق حاد من الحضور.

وكرر الأمر ذاته مع لوحات تحمل أسماء منظمات حقوق الطفل والمرأة والصحة العالمية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وختم الطفل الذي لم يعرف اسمه المشهد المؤثر بعبارة “أوقفوا الحرب على غزة”.

ولا يعرف بالتحديد موعد تصوير هذه الحلقة وما إذا كانت جديدة أم مستعادة بالتزامن مع الأحداث الحالية والعدوان الإسرائيلي على غزة.

حق الفيتو

وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهي المرة الثالثة التي تمنع فيها مثل هذه الإجراءات منذ أن بدأت إسرائيل هجومها على غزة.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي تعليق تسليم المساعدات إلى شمال غزة، مشيراً إلى “انهيار النظام الاجتماعي” في منطقة من القطاع حيث ينتشر الجوع الشديد وسط الحصار الإسرائيلي.

قد يعجبك أيضاً

طفل فلسطيني يبكي النجوم والجمهور والمشاهدين في برنامج عالمي للمسابقات

طفل فلسطيني يبكي النجوم والجمهور والمشاهدين في برنامج عالمي للمسابقات (فيديو)

رونالدو لاعب النصر السعودي

رونالدو يقود النصر السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2024 على حساب الفيحاء.. شاهد ملخص المباراة

بعد "بركة السيسي".. سورة قريش حل سحري لغلاء الأسعار في مصر!

بعد “بركة السيسي”.. سورة قريش حل سحري لغلاء الأسعار في مصر! (فيديو)

رحيل ثناء دبسي.. مفاجأة بشأن سبب وفاة الفنانة السورية الشهيرة

رحيل ثناء دبسي.. مفاجأة بشأن سبب وفاة الفنانة السورية الشهيرة

إلغاء حق الفيتو.. دعوات لتبني مقترح عُمان بعد التبجح الأمريكي بمجلس الأمن

إلغاء حق الفيتو.. دعوات لتبني مقترح عُمان بعد التبجح الأمريكي بمجلس الأمن

مرافعة ياسمين موسى تريند.. من هي وهل تربطها أي صلة بعمرو موسى؟

هل لياسمين موسى أي صلة بعمرو موسى؟.. مرافعتها لأجل غزة حديث المصريين

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior