طفل فلسطيني يبكي النجوم والجمهور والمشاهدين في برنامج عالمي للمسابقات (فيديو)

وطن – لخص طفل فلسطينى فى دقيقتين مآسي الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة كاشفاً عورات المجتمع الدولى إزاء صمته عن هذه الجرائم، مما دفع عدداً من الحضور للبكاء كما أظهرت عدسات الكاميرات داخل برنامج عالمي للمسابقات.

وظهر الطفل ضمن البرنامج، وهو مدمى الوجه ويحمل أورقاً كتب فيها عبارات باللاتينية وخفض جسده إلى الأسفل ليختار منها ورقة كتب عليها “نريد الحرية” ثم قام بتمزيقها.

ويرافقه بحسب الفيديو تعليق يقول:” كل حياتنا رعب وعذاب” ويسمع صوت طفل بجانب أنقاض -كما يبدو- وهو يصيح:” كمال .. كان عايش والله”

وتابع بحسب التعليق:”أنا رايح أروح لعند أبوي كمان”.

طفل فلسطينى فى دقيقتين

كشف عورات المجتمع الدولى

وابكى كل الحاضرين

نجح في جمع ما يحدث فى غزة

فى دقيقتين

ماذا تنتظرون من هذا الجيل؟#غزة_الآن#غلاء_المعيشة pic.twitter.com/Gn9MGoITQ6 — محمد الاسكندرانى (@3m4710) February 21, 2024

ثم يمسك الطفل بورقة كتب عليها حقوقي ويمزقها أيضاً ، وتابع التعليق:” بيكفي يا عالم حسبي الله ونعم الوكيل”.

ويسمع صوت أحد الأطفال بالفيديو المشغل بالخلفية:”نفسي ألعب بديش أموت يا أمي”. ووسط دهشة لجنة تحكيم المسابقة يرى الطفل وهو يحمل ورقة ثالثة كتب عليها “القادة العرب” ثم يقوم بتمزيقها أيضاً.

ليحمل بعدها لوحة دون عليها “حقوق الإنسان” وبدأ يلوح بها قبل أن يمزقها هي الأخرى. وكذلك فعل بورقة تحمل اسم “وسائل الإعلام” وسط تصفيق حاد من الحضور.

وكرر الأمر ذاته مع لوحات تحمل أسماء منظمات حقوق الطفل والمرأة والصحة العالمية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وختم الطفل الذي لم يعرف اسمه المشهد المؤثر بعبارة “أوقفوا الحرب على غزة”.

طفل فلسطيني قدم أبلغ رسالة الى العالم.

جميع القييم والمباديء تم تمزيقها. pic.twitter.com/6V0WVVbu3t — ناصر الناصر (@atras10) February 21, 2024

ولا يعرف بالتحديد موعد تصوير هذه الحلقة وما إذا كانت جديدة أم مستعادة بالتزامن مع الأحداث الحالية والعدوان الإسرائيلي على غزة.

حق الفيتو

وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهي المرة الثالثة التي تمنع فيها مثل هذه الإجراءات منذ أن بدأت إسرائيل هجومها على غزة.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي تعليق تسليم المساعدات إلى شمال غزة، مشيراً إلى “انهيار النظام الاجتماعي” في منطقة من القطاع حيث ينتشر الجوع الشديد وسط الحصار الإسرائيلي.