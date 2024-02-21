سلطنة عمان.. المحكمة العليا تقر حكم إعدام قاتلي الشيخ محمد الهنائي وتفاعل واسع

وطن – أصدرت المحكمة العليا في سلطنة عمان، بإقرار الحكم الصادر بإعدام جميع المتهمين الثلاثة في قضية قتل الشيخ محمد الهنائي.

وكان الشيخ محمد بن سعود الهنائي قد عثر عليه مقتولا في أبريل/نيسان الماضي، في قضية شغلت الرأي العام العماني.

وأثبتت التحقيقات التي أجرتها شرطة عمان السلطانية أنّ الشيخ المُسنّ صاحب الـ80 عاماً قد قضى نحبَه مقتولاً بأحد المناطق النائية على يد مجموعة من المجرمين في إحدى المناطق البعيدة بولاية بهلا التابعة لمحافظة الداخلية.

تفاعل واسع

وأثار قرار المحكمة بتأييد حكم الإعدام، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

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وقال الناشط إبراهيم المغيري: “أصدرت المحكمة العليا اليوم حكما بإقرار الحكم الصادر بإعدام جميع المتهمين في قضية قتل الشيخ محمد الهنائي.. القصاص حياة، هكذا أوجزها القرآن في كلمتين لتكون أبلغ وأوجز من مقولة العرب المشهورة: القتل أنفى للقتل”.

وأضاف: “هذا الإعلان بحد ذاته رادع لمن تسول له نفسه قتل نفس بغير بحق.. فهل من معتبر؟!”.

أصدرت المحكمة العليا اليوم حكما بإقرار الحكم الصادر بإعدام جميع المتهمين في قضية قتل الشيخ محمد الهنائي

“القصاص حياة” هكذا أوجزها القرآن في كلمتين لتكون أبلغ وأوجز من مقولة العرب المشهورة: القتل أنفى للقتل

هذا الإعلان بحد ذاته رادع لمن تسول له نفسه قتل نفس بغير بحق

فهل من معتبر؟! pic.twitter.com/zWBETpTLsM — إبراهيم المغيري 🇵🇸 🇴🇲 (@ahsamkm) February 20, 2024

وكتب الناشط عبدالله بن مبارك العبري: “نم قريرَ العينِ يا نسلَ الأُباة

أُيّد الحكمُ بمجموع القضاة، عشتَ في الناس عزيزا سيدا، وشهيدا متَ في أيدي البُغاة، جنةُ المأوى وفردوسُ العُلا، وافرَ الإنعامِ في ركبِ التُقاة”.

نم قريرَ العينِ يا نسلَ الأُباة

أُيّد الحكمُ بمجموع القضاة

عشتَ في الناس عزيزا سيدا

وشهيدا متَ في أيدي البُغاة

جنةُ المأوى وفردوسُ العُلا

وافرَ الإنعامِ في ركبِ التُقاة#الشيخ_محمد_بن_سعود_الهنائي_رحمه_الله pic.twitter.com/QqDdaXTi6i — عبدالله بن مبارك العَبري (@Akil1973A) February 20, 2024

وتفاعل ناصر الريامي: “القصاص هو انتصار للعدالة على الظلم، ورسالة قوية لكل من يفكر في ارتكاب الجرائم البشعة”.

"القصاص هو انتصار للعدالة على الظلم، ورسالة قوية لكل من يفكر في ارتكاب الجرائم البشعة." #الشيخ_محمد_بن_سعود_الهنايي pic.twitter.com/GpjKFWQMJc — Nasser Alryiami (@NasserAlryiami) February 21, 2024

وقالت “أمل مراد”: “ربي يرحمك ومثواك الجنة بإذن الله… حكم الإعدام تحقيق للعدالة .. وعسى أن يكون عبرةً وردعاً لكل من تسول له نفسة ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة”.

ربي يرحمك ومثواك الجنة بإذن الله… حكم الإعدام تحقيق للعدالة .. وعسى أن يكون عبرةً وردعاً لكل من تسول له نفسة ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.#الشيخ_محمد_بن_سعود_الهنايي#سلطنة_عمان pic.twitter.com/TxSc1xdsef — أمل مُراد (@amalmuradbalush) February 21, 2024

برقية عزاء من سلطان عمان

وسبق أن بعث السلطان هيثم بن طارق، برسالة تعزيته إلى عائلة الفقيد الشيخ محمد بن سعود الهنائي، في مقرّ سكناهم الكائن بمنطقة بهلا التابعة لولاية الداخلية.

وقال السلطان هيثم بن طارق في برقية التعزية التي حملت توقيعه الشخصي: “الشيخ أحمد بن محمد بن سعود الهنائي وإخوته ـ سلمهم الله ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: نبعث لكم بتعزيتنا ومواستنا في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدكم الشيخ محمد بن سعود بن بدر الهنائي”.