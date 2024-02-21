رحيل ثناء دبسي.. مفاجأة بشأن سبب وفاة الفنانة السورية الشهيرة

وطن – نعت الأوساط الفنية والإعلامية الفنانة السورية ” ثناء دبسي” التي رحلت عن 83 عاماً، بعد تدهور حالتها الصحية حيث كانت تعالج في مشفى الطب الجراحي بدمشق، بعد مسيرة فنية حافلة بعشرات الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية بدأتها منتصف خمسينيات القرن الماضي.

وسيشيع جثمان ثناء دبسي من مشفى الطب الجراحي، غداً الخميس الموافق 22 شباط 2024، ويصلى عليها في جامع “لالا باشا” في شارع بغداد ثم توارى الثرى في مقبرة الحرش الكبير في المهاجرين، بحسب ما جاء في بيان نعيها.

سبب وفاة ثناء دبسي

ووفق نشطاء فإن وفاة الفنانة التي تعد أحد أقطاب الدراما السورية طوال أكثر من خمسين عاماً كان بسبب صراعها مع المرض لمدة طويلة، ويقال إنها تعرضت لنزيف دماغي أثناء التصوير لكن لا يوجد أي تصريح أو خبر مؤكد من ذويها بهذا الخصوص.

وكانت الفنانة الراحلة تعاني أيضاً من مشكلة صحية في شبكية العين (retina)، وقد صرح زوجها الفنان سليم صبري بذلك في لقاء تلفزيوني، حيث أعرب عن أمنيته بالتبرع لها بعينه لكنه قال إن هذا غير ممكن طبياً.

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الوسط الفني ينعي الفنانة الراقية

ورثى عدد من الفنانين السوريين زميلتهم الفنانة المخضرمة ثناء دبسي مستذكرين حضورها البهي على المستوى الفني والإنساني وعلق الفنان “مكسيم خليل”:”كنتي دائماً نسمة دافية بالحياة و عالشاشة”.

وأضاف بنبرة مؤثرة :”الله معك ياحنونة ..اسفين مارح نقدر نكون بوداعك” -في إشارة إلى عدم إمكانه المجيء إلى سوريا بسبب معارضته للنظام كما هي ابنتها الفنانة يارا صبري وصهر الراحلة الفنان “ماهر صليبي”.

كنتي دائماً نسمة دافية ..

بالحياة و عالشاشة..

الله معك ياحنونة ..اسفين مارح نقدر نكون بوداعك ..

قلبي معك استاذ سليم صبري و يارا وماهر و كل هالعيلة الأصيلة.

الله يصبركم .

السلام لروحك #ثناء_دبسي pic.twitter.com/36L3UklGXa — maxim khalil (@MaximKhalil) February 21, 2024

وقالت الفنانة السورية “كندا علوش”: “انتقلت إلى رحمة الله السيدة والفنانة العظيمة ثناء دبسي التي شكلت جزءً من ذاكرتنا ووجداننا.”

واستذكرت الفنانة “نادين خوري أن زميلتها الراحلة كانت توجهها بمحبة وعناية مع بداية طريقها الفني ولم تبخل علي بالنصائح”.

الفنانة القديرة ثناء دبسي

كم من الحزن الكبيرالذي يقبض على القلب في هذا الخبر المؤلم…مع بداية طريقي الفني…كانت توجهني بمحبة وعناية..لم تبخل عليّ بالنصائح … أستاذتي…الرحمة لروحك..خالص العزاء لزوجها الفنان سليم صبري ..ولأولادها وأقربائها..وللوسط الفني

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/AkHFh05SRR — Nadin khoury (@Nadin_khoury) February 20, 2024

وقالت الفنانة “أمل عرفة”:”لا عزاء يكفي عندما تغيب هذه السيدة”.

وأضافت:”لم أرَ فيها خلال كل مرحلة التقائي بها إلا النبل والأخلاق الرفيعة والحنية الحقيقية”، وتابعت :”رحلت الراقية سناء دبسي الحزن كبير جداً “.

وبدوره قال الناقد الفني “ماهر منصور”: “ننعي السكينة وسلام الروح كما عرفناهما في حضورها ..وجهها، صوتها ، صمتها”.

وأضاف :”ننعي لكم وجها آخرا للحب يرحل … وداعاً ثناء دبسي”.

من هي الفنانة الراحلة ثناء دبسي؟

وولدت ثناء دبسي في حلب، وهي زوجة الفنان سليم صبري ووالدة الفنانة يارا صبري، وشقيقة الفنانة الراحلة ثراء دبسي. بدأت مشوارها الفني في أواسط خمسينيات القرن العشرين.

وشاركت مع أختها ثراء دبسي بالعروض التي كانت تقدمها فرقة مسرح الشعب على خشبة مسرح دار الكتب الوطنية في حلب،

ويقال إنها تلمذت وهي طالبة في المرحلة الإعدادية على يد الأساتذة الموسيقيين: بهجت حسان، ومحمد خيري، وأحمد الصابوني. وكانت من أوائل الفنانين المشاركين في تأسيس المسرح القومي حين تركت دراستها الثانوية وانتقلت إلى دمشق مع أختها ثراء للمشاركة في هذه الفرقة. وانضمَّت إلى نقابة الفنانين السوريين في 1 مارس 1968.

وحفلت مسيرة الفنانة القديرة الراحلة ثناء دبسي مع الدراما بالعديد من الأدوار التي ترسخت في ذاكرة المشاهد مثل (حارة القصر وهارون الرشيد وشجرة الدر والحكاية الثانية من سيرة بني هلال والأميرة الخضراء والذئاب وأبو كامل، وقلوب خضراء وباب الحديد وسيرة آل الجلالي وقوس قزح 2 والفصول الأربعة ورسائل الحب والحرب وترجمان الأشواق.)