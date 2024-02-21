ذهاب دوري الأبطال لدور ال16.. أرسنال يتعثر بالخسارة أمام بورتو بهدف في الوقت القاتل (شاهد)

وطن- تلقى فريق أرسنال الإنجليزي الخسارة أمام بورتو البرتغالي، الأربعاء، بهدف قاتل مع نهاية المباراة في ليالي ذهاب منافسات دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2023-2024 على ميدان ملعب (الدراغاو).

وسجل فريق بورتو هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل مرمى الضيف أرسنال، عند الدقيقة ال90+4 عن طريق اللاعب جالينو.

مباراة أرسنال وبورتو في ذهاب دور ال16 لدوري الأبطال

وتفوق فريق بورتو صاحب الأرض على مستوى التسديدات أمام أرسنال (المدفعجية)، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 8 تسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة، بفارق تسديدة عن الفريق المنافس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 7 تسديدات فقط.

كما واستحوذ فريق أرسنال على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 65%، على عكس منافسه بورتو الذي وصلت نسبة استحواذه على الكرة 35% في المباراة.

وسيلتقي أرسنال وبورتو مرة أخرى في مباراة حاسمة لحجز أحد الفريقين بطاقة العبور لدور ال8 دوري أبطال أوروبا 2023-2024، على ملعب ” الإمارات” في العاصمة لندن.

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تشكيلة أرسنال ضد بورتو

ودخل المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المباراة أمام بورتو، بتشكيلة أساسية في منافسات ذهاب دور ال16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

دفاع التشكيلة: بن وايت، ويليام ساليبا، غابريل سانتوس، جاكوب كيويور.

خط الوسط: مارتين أوديغارد، ديكلان رايس، كاي هافرتز.

مركز الهجوم: بوكايو ساكا، لياندور تروسار، غابرييل مارتينيلي.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

وآتى فريق أرسنال في ثالث جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر ليفربول برصيد 60 نقطة لهذا الموسم.

كحال الفريق المنافس بورتو صاحب المركز الثالث في الدوري البرتغالي الممتاز برصيد 48 نقطة، كما وبفارق 7 نقاط عن بنفيكا المتصدر برصيد 55 نقطة للموسم الجاري.