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المقاتلة “قآن” تحلق بنجاح ويوم تاريخي بتركيا.. تنافس “F35” الأمريكية وهذه مواصفاتها

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المقاتلة "قآن" تحلق بنجاح ويوم تاريخي بتركيا.. تنافس "F35" الأمريكية وهذه مواصفاتها

وطن – أعلنت تركيا، الأربعاء، نجاح أول تحليق للطائرة المقاتلة من الجيل الخامس “قآن”، أحد أهم المشاريع التكنولوجية في البلاد، الذي نفذته شركة الصناعات الجوية التركية.

ومن المرتقب أن يتم تشغيل المقاتلة الجديدة في البداية بمحركين من إنتاج شركة “جنرال إلكتريك” من طراز “إف-110″، على أن يتم إنتاج محركات خاصة بها بعد أعوام.

والمحركان مستخدمان أيضاً في مقاتلات الجيل الرابع من طراز “إف-16” الأمريكية التي تنتجها شركة “لوكهيد مارتن”.

تصريحات لأردوغان عن الطائرة قآن

و”قآن” أول مقاتلة تركية محلية الصنع أكملت رحلتها الأولى بنجاح وفقا لما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حساباته على منصات التواصل.

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وأكد أردوغان في كلمة ألقاها أمام تجمع جماهيري بولاية “أفيون قره حصار” غربي تركيا، أن بلاده أنجزت مرحلة “مهمة للغاية” في إنتاج مقاتلات الجيل الخامس.

وقال الرئيس التركي “بنجاح أول تحليق لطائرتنا القتالية الوطنية قآن عشنا اليوم أحد أيام فخر الصناعات الدفاعية التركية”.

وأضاف أردوغان أن تركيا “تجاوزت مرحلة مهمة للغاية في طريق إنتاج طائراتها المقاتلة من الجيل الخامس”.

ونشرت إحدى الحسابات على منصة “إكس” لقطات من أول رحلة للطائرة كان معلقة: “ولا حتى في خيال حزب الشعب الجمهوري يمكن أن يحصل ذلك .. نحن فعلناها”.

ونشر وزير الداخلية التركي “علي يرلي كايا” لقطات للمقاتلة التركية مؤكداً أنها حلم لطالما تم انتظاره معلقاً: “امشِ بحرية حتى نهاية اللون الأزرق؛ ما دام الناس يعيشون في عالم الخيال.. والحمد لله واقعنا يفوق أحلامنا”.

أول رحلة جوية

وبثت الشركة التركية لصناعات الفضاء فيديو أظهر الطائرة المقاتلة وهي تقلع ثم تعود إلى قاعدة جوية في شمال أنقرة.

وعن أبرز مزايا الطائرة الجديدة أوضح رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون بتغريدة على منصة “إكس”، أن الطائرة قآن تتمتع بتقنيات غير متوفرة إلا في دول قليلة بالعالم”.

وأضاف جورجون أن تركيا تسعى إلى إنتاج محركات محلية الصنع لتشغيل المقاتلة قآن، ومن المتوقع أن يبدأ ذلك عام 2028.

وأطلقت تركيا عام 2016 مشروعا باسم “تي إف إكس” لإنتاج طائرات مقاتلة محلية الصنع، وفي 2017 وقعت الشركة التركية لصناعات الفضاء صفقة مع شركة “بي إيه إي سيستمز” البريطانية بقيمة 125 مليون دولار لإنتاج طائرات مقاتلة من الجيل الجديد.

وفي الأشهر القليلة الماضية وبعد تأخير طويل أبرمت أنقرة صفقة لشراء 40 طائرة مقاتلة من طراز “إف-16” من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 79 من معدات التحديث لأسطولها الحالي من مقاتلات “إف-16″.

يذكر أن واشنطن كانت قد استبعدت تركيا من برنامج مقاتلات “إف-35” -الذي كانت طرفا مصنعا ومشتريا فيه- عام 2020 بدعوى شراء أنقرة نظام الدفاع الصاروخي الروسي “إس-400”.

ومن المتوقع أن تنافس هذه الطائرة التركية المقاتلة الأمريكية إف 35 حسبما أكده العديد من المتابعين الأتراك والعرب.

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