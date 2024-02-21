المغرب.. سبب إلغاء محاضرة سعيد الكملي بمرتيل “لغز” حير المغاربة وفجر الجدل!

وطن – شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب موجة جدل واسعة عقب إلغاء السلطات لمحاضرة للداعية المغربي المعروف الشيخ سعيد الكملي، كانت مقررة، الأربعاء، في مدينة مرتيل دون أسباب معلنة.

وكان “نادي القرآن الكريم والسيرة النبوية” بالمغرب قد أعلن عن عقد محاضرة الكملي، عصر اليوم، لفائدة طلبة المدرسة العليا للأساتذة بمرتيل، في موضوع “حِليَةُ مُعَلِّمِي النَّاسِ الخَيرَ“، قبل أن يتم إلغاؤها ما أحدث جدلا ضجة بالمغرب.

يكــرم في الخارج ويمنع في تطــوان 🥺 !!!

لم نعرف بعد سبب إلغاء محاضرة الشيخ “سعيد الكملي”

التي كان من المقرر إقامتها عصر اليوم الأربعاء بالمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل ، بدون سبب يذكــر !!! (حسبنا الله ونعم الوكيل) # pic.twitter.com/HJxOlfj3kD — 🆃🅰🆁🅸🅺__🆃🅾🆄🅸🅻 (@TarikTouil) February 21, 2024

إلغاء محاضرة الكملي فجر غضب المغاربة

وفي هذا السياق استفسر أحد النشطاء مستنكرا عن سبب إلغاء محاضرة الشيخ سعيد الكملي بمرتيل، وكتب: “لم نعرف بعد سبب إلغاء محاضرة الشيخ سعيد الكملي التي كان من المقرر إقامتها، عصر اليوم الأربعاء، بالمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل بدون سبب يذكر! حسبنا الله ونعم الوكيل.”

كما غرد محمد الدليمي بقوله:”تم إلغاء محاضرة الشيخ “سعيد الكملي”.. مع الأسف مهرجانات الرقص والغناء والسهرات التي تنظم بكورنيش مرتيل لا تلغى ابدا بينما محاضرات الشيــوخ والعلماء التي تنفع الشباب تلغى بدون سبب يذكر!”

تم إلغاء محاضرة الشيخ “سعيد الكملي” التي كان من المقرر إقامتها عصر اليوم بالمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل ، مع الأسف مهرجانات الرقص والغناء والسهرات التي تنظم بكورنيش مرتيــل لاتلغى ابدا بينما محاضرات الشيــوخ والعلماء التي تنفع الشباب تلغى بدون سبب يذكــر !!! pic.twitter.com/rHxoP11Grz — 🇲🇦 محمد الدليمي 🇲🇦 (@arabi16918) February 21, 2024

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ما سبب إلغاء محاضرة الداعية المغربي بمرتيل؟

وفي بحث من بعض قبل وسائل الإعلام المغربية عن سبب إلغاء محاضرة الشيخ سعيد الكملي بمرتيل، ذكرت إذاعة محلية أن الموعد لم يحظ بالترخيص من طرف الجهات المعنية، ما استوجب إلغاءه.

وجاء في إخبار نادي القرآن الكريم والسيرة النبوية بالمدرسة العليا للأساتذة الذي كان مشرفا على تنظيم المحاضرة: “يُؤسفنا أن نخبركم بأنه تم إلغاء محاضرة الشيخ الدكتور سعيد الكملي التي كان من المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 21 فبراير 2024 برحاب المدرسة العليا للأساتذة بمارتيل”.

مضيفا “وإننا إذ نعلمكم بهذا الخبر فإننا نتأسف لهذا القرار المفاجئ الصادر في آخر اللحظات قبل يوم التنظيم”.

والشيخ سعيد الكملي داعية يحظى بشعبية جارفة في المغرب والعالم الإسلامي، وهو أستاذ محاضر معروف يقوم بوظيفة الوعظ والإرشاد وتابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.

وللداعية المغربي سعيد الكملي كرسي علم بمسجد السنة بالرباط، وله عدد من البرامج التي تبث وتذاع سواء في قناة أو “إذاعة محمد السادس”.