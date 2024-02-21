الكويت.. لاعب ريال مدريد ينطق الشهادتين بفضل صديقه الكويتي (فيديو)

وطن – كشفت صحيفة القبس الكويتية إسلام لاعب ريال مدريد السابق خوسيه إجناسيو بيليتيرو الملقب بـ”خوتا” بسبب صديقه مدرب اللياقة البدنية الكويتي فيصل بورسلي.

وأظهر مقطع مصور نشرته الصحيفة لحظة نطق بيليتيرو للشهادتين بمساعدة بورسلي أثناء تواجدهما أمام جامع بلال بن رباح في العاصمة الكويتية.

وقالت الصحيفة إن صداقة لاعب ريال مدريد السابق والمدرب الكويتي كانت سبباً رئيسياً في طلب خوتا الدخول في الدين الإسلامي حيث أكد أنه يشعر بالسلام مع المعتقد الجديد.

سبب إسلام لاعب ريال مدريد

وذكر خوسيه إجناسيو بيليتيرو أن هذه هي طريقة الحياة التي يريد أن يعيشها مضيفاً: “أشعر بالكثير من السعادة والقوة، أنا في أفضل لحظة في حياتي”.

وتابع اللاعب المسلم حديثاً: “أحب عائلة فيصل كثيرا، وبالأمس كدت أبكي في منزلهم بعد أن أعطتني والدته هدية دخول الإسلام وأشعرتني بالمحبة”.

وأوضح اللاعب السابق في ريال مدريد أن ما رآه في منزل فيصل من حب واحترام ولحظات سعيدة واطمئنان كبير كان سبباً في إقباله على الإسلام.

مدرب اللياقة البدنية الكويتي فيصل بورسلي قال بدوره إنه شعر بالمفاجأة من رغبة خوتا بدخول الإسلام مؤكداً أنه يرغب في نقل هذه العادات إلى عائلته والأجيال اللاحقة وسيعلمهم الاحترام.

اقرأ أيضا:

علاقة لاعب ريال مدريد بمدرب اللياقة الكويتي

و قبل 11 عاماً بدأت علاقة بورسلي مع خوتا حين التقيا في الولايات المتحدة وحينها قرر لاعب الريال السابق زيارة الكويت في 2023 ليتعرف على المجتمع الكويتي عن قرب.

يذكر أن خوتا الذي اعتزل اللعب في 2022 هو لاعب البدلاء في صفوف ريال مدريد موسم 2012-2013، قبل أن ينضم إلى إيبار وديبورتيفو ألافيس في إسبانيا، وبرينتفورد وبرمنغهام سيتي وأستون فيلا في إنجلترا.

وانتقل خوسيه بسرعة إلى دور رجل أعمال وقاد شركة Groinn في مجال التكنولوجيا الزراعية، المعروفة في الأصل باسم Ramalloc Innovation.

وحقق اللاعب المعتزل قفزة مفاجئة في أعماله و سرعان ما أصبحت شركته لاعبا رئيسيا في صناعة التكنولوجيا الزراعية وتقدم المساعدة الرقمية للمزارعين من خلال نظام زراعي متطور ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الشركة إلى أكثر من 600 مليون جنيه إسترليني (760 مليون دولار) بحلول عام 2025.