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استشهاد الحكم الفلسطيني محمد خطاب وعائلته في مجزرة إسرائيلية مروعة

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الحكم الفلسطيني محمد خطاب

وطن – استشهد الحكم الدولي الفلسطيني محمد خطاب مع عائلته، إثر استهداف منزلهم في دير البلح وسط قطاع غزة، بغارة إسرائيلية.

جاء ذلك ضمن المجازر التي يواصل جيش الاحتلال تنفيذها في القطاع، منذ بدء الحرب الهمجية في السابع من أكتوبر الماضي.

ومن المعروف أن خطاب أحد الحكام المعتمدين لدى الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، وشارك في إدارة عددا من البطولات الآسيوية والعربية منذ اعتماده عام 2020.

محمد خطاب
محمد خطاب أحد الحكام المعتمدين لدى الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم

أكثر من 1000 شهيد من قطاع الشباب والرياضة

وارتقى أكثر من ألف شهيد من أعضاء الحركة الشبابية والرياضية والكشفية، وجُرح آخرون خلال الحرب الإسرائيلية الهمجية على غزة.

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فيما لا يزال العشرات في عتاد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

مطالب بتحقيق عاجل

وسبق أن من جهته، اتهم رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني جبريل الرجوب، جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المنشآت الرياضية ومقار الاتحادات والأندية الرياضية الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال الرجوب في بيان سابق: “رسائل عاجلة إلى اللجنة الأولمبية الدولية وكل الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).. نطالب بفتح تحقيق دولي عاجل بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضة والرياضيين في فلسطين”.

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